اصبغى شعرك في المنزل باللون الى تحبيه وبسهوله واقل التكاليف

طريقة صبغ الشعر في المنزل يعتبر تغيير لون الشعر من أكثر الأمور التي تفكر فيها المرأة لكسر الروتين وتغيير مظهرها الخارجي، بحيث تختار لون شعر جديد يناسب ذوقها بشرط أن يناسب أيضًا لون بشرتها، ولكن هناك الكثير من السيدات لا تفضل صبغ الشعر في صالونات التجميل نظرًا لأنها تستغرق وقتًا طويلاً في الذهاب والإياب، كما يحتاج صبغ الشعر إلى الكثير من المال، ولذلك تحاول المرأة معرفة الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر في المنزل لتوفير الوقت والمال.

طريقة صبغ الشعر في المنزل خطوة بخطوة

في البداية يجب عمل اختبار للحساسية ضد الصبغة من خلال وضع كمية بسيطة من الصبغة في المنطقة الخلفية من الشعر أي خلف الأذن وتركها حوالي 12 ساعة.

قومي بتجهيز فرشاة مخصصة لصبغ الشعر ووعاء من البلاستيك.

قومي بوضع محتويات الصبغة في هذا الوعاء، بالإضافة إلى الأكسجين واخلطيهم معًا جيدًا.

مشطي شعرك بشكل جيد وفكي أي تشابك به، وقومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء متساوية لصبغ الشعر بسهوله.

قومي بوضع فوطة أو قطعة قماش قديمة فوق الكتفين لتجنب سقوط الصبغة على الملابس.

ادهني الجبهة والرقبة باستخدام كمية من الفازلين لتتجنبي صبغ الجلد وخصوصًا في حالة الصبغة باللون الغامق مثل الأسود أو البني، فيكون صعب إزالتها، حيث يساعد الفازلين على إزالتها من الجلد بسهولة.

قومي باستخدام قفازات من المطاط في اليدين عند تطبيق الصبغة.

ثم قومي بتطبيق الصبغة على الشعر من المقدمة، ابتداءً بمنبت الشعر وصولاً إلى أطرافه، ويجب تطبيق الصبغة على خصلات رفيعة لضمان وصول الصبغة للشعر كله.

ثم غطي الشعر باستخدام مشمع الاستحمام واتركيه لمدة ساعة أو المدة المدونة على عبوة الصبغة.

ملاحظة هامة

يجب غسل الشعر قبل تطبيق الصبغة بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وذلك حتى تثبت الصبغة على الشعر بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ولعدم الشعور بحكة في الرأس