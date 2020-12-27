أفضل رجيم تخسيس 4 كيلو في اسبوع مجرب وصحي

خسارة الوزن بشكل سريع هي رغبة الكثير من الرجال والسيدات حيث يحتاج عدد كبير من الأشخاص للحصول علي رجيم مميز يساعدهم في خسارة الوزن ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني رجيم يساعدك علي تخسيس 4 كيلو في أسبوع واحد فقط وهو رجيم مجرب يمكنك أتباعه وخسارة الوزن والاستمرار على هذا الرجيم حتى تصل إلى الوزن المثالي الذي ترغب في الوصول آلية فهو أحد أفضل أنظمة التخسيس التي يمكنك اتباعها وسوف تحصل على نتيجة مرضية في النهاية.

رجيم تخسيس 4 كيلو في اسبوع

الوزن المثالي هو رغبة الكثير من الرجال والسيدات لذلك نجد أن هناك الآلاف يبحثون يوميا للحصول علي رجيم جيد وصحي ومفيد لا يضر الجسد أو صحة الإنسان وفي الوقت نفسه يساعد الأشخاص في خسارة نسبة كبيرة من الدهون وخسارة الوزن بشكل فعال وسريع، وهناك الكثير من أنظمة التخسيس التي يمكنك القيام بها ولكن في هذا الموضوع نقدم لكم نظام مميز للغاية يمكنك من خلاله خسارة 4 كيلو في أسبوع واحد إذا قمت باتباع هذا الرجيم بشكل صحيح طوال الأسبوع.

وجبة الإفطار: 4 ملاعق فول بدون وضع سمن أو زيت + طبق سلطة أو خيار + ربع رغيف خبز بلدي.

وجبة الغداء: 3 ملاعق أرز أو 4 ملاعق معكرونة أو ربع رغيف خبز + سمكة مشوية أو نصف فرخة مسلوقة أو مشوية ولكن بدون زيت أو 2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة خضراء + ثمرة فاكهة واحدة.

وجبة العشاء: ربع رغيف خبز بلدي + طبق سلطة خضراء أو كوب زبادي + 5 ملاعق من الجبن القريش.

نصائح للتخسيس السريع

يمكنك أتباع النظام الغذائي الذي ذكر في أعلى هذا الموضوع واتباعه لمدة أسبوع وستحصلين علي نتيجة رائعة بعد ذلك وخسارة 4 كيلو إذا نفذ هذا النظام بشكل صحيح طوال الأسبوع فهو من الأنظمة الصحية والمفيدة التي تحتوي علي وجبات وأطعمة صحية تفيد الجسم بشكل كبير وتعطي كميات كبيرة من البروتين والكربوهيدات وتحتوي على نسب قليلة جداً من الدهون والسعرات الحرارية مما يساعدك علي خسارة الوزن بشكل سريع وحرق نسب عالية من الدهون الزائدة في الجسم.

لكي تتمكن من فقدان نسب عالية من الدهون المتواجدة في الجسم في وقت قصير جداً عليك اتباع بعض النصائح الهامة التي تعمل على تسريع عملية خسارة الوزن أهمها هي ممارسة الرياضة بشكل مستمر عليك المشي يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل وسوف تحصل على نتيجة رائعة، وأيضا تناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي يساعدك علي حرق الدهون وخسارة الوزن، وعليك بتجنب الوجبات السريعة التي تضر الجسم بشكل كبير وتعمل على زيادة الوزن وذلك لأنها تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية.