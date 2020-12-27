طريقة عمل كيكة رأس السنة اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر كيكة رأس السنة ، أو التورتة من أهم التجهيزات التي تشغل بالنا، وهى من أجمل مظاهر الاحتفال التي تعد لها جميع الأمهات، لتدخل على أولادها وأسرتها فرحة كبيرة بقدوم عام جديد عليهم يجمع بينهم الحب والترابط، ويأكلون ويشربون ويحتفلون بالعام الجديد ويشاهدون الألعاب النارية، ويعتبر الكيك من الحلويات المستخدمة في الأعياد والمناسبات لأنه يمتاز بقوامه الجميل وطعمه اللذيذ، وهو هش وطري للغاية ويفضله الكثير من الناس، ولهذا قومنا بعمل كيكة رأس السنة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف على طريقة إعداده من خلال موقع ثقفني.

مكونات كيكة رأس السنة

سوف نتعرف على مكونات الكيك الذي يتم إعداده في ليلة رأس السنة وهى كما يلي:-

5 بيضات. كوب من السكر الناعم. كوب من اللبن السائل. كيس من البيكنج بودر. 2 كيس من الفانيلا. ربع كوب من الزيت النقي. ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة رأس السنة بالخطوات التالية:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع البيض والسكر والفانيلا والزيت وملعقة الزبدة ونخلط المكونات حتى تصبح مثل رغوة الصابون.

بعد ذلك نضيف اللبن السائل ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط أبيض.

نقوم بتفريغ المكونات في طبق كبير ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب في اتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء.

بعد ذلك نقوم بإحضار قالب الكيك وندهن القالب بالسمنة أو الزبدة ونرش القالب بالدقيق حتى لا يلتصق الخليط في القالب.

بعد ذلك نسكب الخليط في القالب وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسوية الكيكة جيداً.

بعد أن يتم تسوية الكيكة نخرجها من الفرن ونضعها على ورق من الزبدة ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بتزيين الكيكة بالكريم شانته أو الشكولاتة على حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

نصائح عند عمل كيكة رأس السنة

يوجد بعض النصائح المهمة لعمل الكيك في المنزل وهى كما يلي:-

قبل تزيين الكيكة يجب وضعها في الفريزر لمدة ساعتين . يجب دهن الكيكة بالكريمة لسد أي فراغات فيها. يجب وضع الكيكة على القرص الدوار قبل التزيين. يجب تسوية الكيكة عند التقطيع حتى يصبح القرص مستوي أثناء التزيين. وضع الحشو داخل الكيكة بطريقة مستوية.