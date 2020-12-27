لقيمات هشة ومقرمشة اعمليها في البيت وماتشرب زيت

طريقة تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل، تعتبر اللقيمات المقرمشة الهشة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية المفضلة عند الكثيرين فتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة فيكثر تحضيرها في شهر رمضان أكثر من أي شهر مضى، فقد يتم تحضيرها في المنزل الآن فهي لا تحتاج إلى عدد كبير من المقادير ومقاديرها سهلة الشراء ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل. مكونات لقيمات مقرمشة: كأس من الدقيق المخصص للحلويات. ملعقة من النشا. ملعقة من الخميرة. كوب من المياه الدافئة. نصف ملعقة من البيكنج باودر. رشة من الفانيليا. نصف ملعقة من السكر الابيض الناعم. إما بالنسبة لمكونات الشربات: فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

كأس وربع من السكر.

كأس من مياه.

ملعقة من عسل النحل. طريقة تحضير اللقيمات الهشة: القيام بإحضار إناء عميق ويتم وضع فيه السكر والخميرة والمياه ويتم التقليب جيدا لمدة خمسة دقائق. بعدها يتم وضع البيكنج باودر والدقيق والنشا والفانيليا في الإناء ويتم تقليبهم جيداً. وبعد ذلك يتم إضافة كمية من المياه لحين أن يتم الحصول على قوام مطاطي سائل. بعد ذلك يتم ترك العجينة في مكان ساخن لحين أن تتخمر ويصبح حجمها متضاعف. يتم إحضار طاسة ويتم وضع فيها زيت ويتم تركهم على النار لحين أن يصبح الزيت ساخن. يتم وضع اللقيمات في الزيت بعد أن يتم تشكيلها باستخدام ألة صنع اللقيمات وبعد ذلك يتم تخفيف النار لحين أن تصبح اللقيمات مقرمشة من خارجها وهشة من الداخل. يتم إخراج اللقيمات من الزيت ومن ثم يتم نقلها إلى الشربات ويجب أن يكون بارد حتى تظل اللقيمات مقرمشة. يمكن استبدال الشربات بالسكر البودرة مع تناول المكسرات. X إقرأ أيضاً: طعمية البطاطس اختراع سهل وطعم لذيذ وجديد مكونات لقيمات مقرمشة:إما بالنسبة لمكونات الشربات:طريقة تحضير اللقيمات الهشة:

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