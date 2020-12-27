اعملي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة بمكونات سهلة

خطوات تحضير السمبوسة في المنزل، تعتبر السمبوسة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لطريقة تحضيرها السهلة بالإضافة لمذاقها الجيد والجذاب فيتم حشو عجينة السمبوسة بأكثر من حشو سواء جبن أو لحم أو خضار ويتم تقديم السمبوسة في الكثير من الموائد العربية في شهر رمضان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسة في المنزل.

مكونات عجينة السمبوسة:

مكونات السمبوسة سهلة ويمكن شرائها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية المكونات المستخدمة في تحضير السمبوسة في المنزل:

الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

كوب من المياه.

نصف ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

كأسان ونصف من الجبن الموزريلا.

كوب من البقدونس المقطع والمهروس.

لتر من زيت الذرة.

يتم وضع الخميرة في كوب من المياه الساخن وبعد ذلك يتم التحريك لحين أن يذوب. يتم وضع كلاً من الزيت والدقيق في إناء عميق ثم خلطهم سوياً. يتم وضع خليط الخميرة فوق الدقيق ثم إضافة نصف كوب من المياه الساخن والاستمرار في العجن باستخدام اليدين. يتم وضع غطاء على العجينة ثم تركها في مكان ساخن لحين أن تتحمر. إما من أجل تحضير الحشو يتم وضع جبنة الموزريلا في إناء ثم إضافة البقدونس ثم يتم وضع النعناع وبعد ذلك خلط المكونات جيداً. يتم فرد العجينة على لوح عليه دقيق ثم تقطيعه إلى دوائر. يتم فرد قطع العجين بالنشابة وفي كل قرص يتم وضع ملعقة من الحشو. يتم غلق السمبوسة بالطريقة التي ترغبون فيها وبعد ذلك يتم إحضار مقلاة. يتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم وضع حبات السمبوسة فيها ويتم إخراجها بعد أن يصبح لونها ذهبي. يتم تقديم السمبوسة وهي ساخنة ويمكن تقديمها بجانب طبق السلطة العربية.

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خطوات تحضير عجينة السمبوسة: