طريقة عمل أرز بلبن بطريقة صحيحة مثل المحترفين تتم من خلال اتباع نصائح طريقة العمايل والمكونات حتى يصبح طبق مميز مثل ما يباع في المحلات، أشتهر المطبخ المصري بثراءة في التنوع بين الطبخات بين الحلو والحادق والمخبوزات وغيرة من قائمة كبيرة لا حصر لها ومنها الأرز باللبن.

كي يصبح أرز بلبن احترافي يجب أن يحتوي على لبن بكميات كبيرة بالمقارنة مع كمية الارز بحيث يكون لكل كوب أرز حجم صغير كيلو من اللبن المغلي وهو أحد أسرار نجاح الطبخة.

طريقة عمل أرز بلبن زي المحترفين

المكونات يمكن زيادتها بحسب عدد الأفراد ويمكن نقصانها لعدد الأفراد القليلة كما يمكن طحن الأرز وصنعه بنفس الطريقة كي يتناسب مع الأطفال الصغار .

المكونات

كوب أرز صغير.

كيلو لبن كامل الدسم.

من 5 ملاعق كبيرة إلى 8 ملاعق سكر .

فانيليا.

كوب ماء.

للتزين يمكن استخدام القرفة أو المكسرات بحسب الرغبه.

يغسل الأرز ويوضع في إناء كبير ويضاف إليه موب من الماء بنفس حجم الكوب المستخدم لحجم الأرز. يتم رفعهم على النار حتى يغلي الماء ويبدأ الارز في شرب الماء. يضاف اللبن على الأرز وهو ساخن و يقلب جيدا مع إضافة الفانيليا للخليط. يضاف السكر ويمكن زيادة السكر بحسب الحاجة. يترك المكونات جميعها على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى لا يتسرب الأرز في أسفل الاناء يستمر التقليب على فترات متقاربة حتى تصبح المكونات متجانسة تماما وتشبه المهلبية في الشكل. يتم رفعها من على النار وتركها قليلا حتى تهدأ. يتم وضع الأرز باللبن في أطباق التقديم وتركها لمدة ساعتين حتى تبرد تماما ثم تدخلها الثلاجة حتى تبرد تمام مدة لا تقل عن أربع ساعات. يتم تزين الوجه بالمكسرات أو القرفة عند التقديم.

طريقة عمايل الأرز بالبن

للأطفال يمكن بنفس طريقة عمل أرز بلبن ولكن مع طحن الأرز وهنا لا نضيف كوب الماء ويسوى الأرز في اللبن فقط ويمكن التحليه بعسل النحل، تلك الوجبه تمد الأطفال بالكالسيوم والزنك كما أنها تمدهم بالطاقة وينصح بها للأطفال والكبار، مكسرات التزين بحسب المتواجد بالمنزل يمكن استخدام السوداني المبشور أو اللوز أو البندق مع قليل من الزبيب الأحمر.