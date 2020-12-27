البشرة الدهنية وطرق علاجها والتخلص من حبوب الشباب والرؤوس السوداء

البشرة الدهنية هي لها فوائدها ولها أضرارها، الجلد يتكون من عدة طبقات هذه الطبقات بها غدد دهنية هذه هي الغدة المسئولة عن إفراز المادة الدهنية على البشرة من الخارج، الغدة تقوم ب إفراز هذه المادة إلا أن يتخطى الآنسان سن البلوغ،فتابعوا معرفة كيفية التعرف على نوع بشرتك بخطوات بسيطة وسهلة فتابعوا معى .

طريقة التعرف على البشرة الدهنية

أنواع البشرة لها تقسيمات كثيرة على حسب نوع الجلد وتفاعل الجلد مع العوامل الخارجية وتفاعله مع الشمس وغيره من العوامل الأخري، اليوم سوف نعلمكم بطريقة سهلة وبسيطة كيفية معرفة نوع بشرتك وتتقسم أنواع البشرة ك الأتي:

دهنية مختلطة جافة

نحضر بخاخ ثم نضع فيه 300 مللى من الماء وملعقتين ملح طعام ونقوم برج زجاجة البخاخ جيدا حيث يتم امتزاج الغسول من الماء والملح، نقوم برش جلد الوجه جيدا ثم نتركه على الجلد لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم نقوم بغسله بمياه عزباء، بعد غسل الوجه بالماء نترك الوجه لمدة 60 دقيقة، ثم نقوم بوضع أصابعنا على مكانين في الوجه وهو الأنف وجانبي الوجه، إذا لاحظنا بوجود دهون على الأنف فقط فهنا ستكون البشرة دهنية وإفرازات الدهون كثيرة، إذا ظهرت الدهون على جانبي الوجه فقط فهنا ستكون بشرة مختلطة، إذا لا يوجد أي دهون على الأنف أو جانبي الوجه فهنا تكون البشرة جافة .

الدهون الزيوت التي يفرزها الغدة تعمل على ترطيب الجلد لأنها تقوم بحبس المياه تحت الجلد فتقوم بترطيبه .

تعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس بنسبة كبيرة .

تعمل الدهون والزيوت كخط دفاع عن البشرة من الميكروبات والبكتريا .

تحتوى هذه الدهون على مضادات للأكسدة فتعمل على تأخير ظهور تجاعيد الوجه وهى من علامات الشيخوخة المزعجة .

عندما تزيد إفرازات الغدد الدهنية فتتراكم على الجلد من الخارج فتسبب من منع الدهون الجديدة أنها تخرج على سطح الجلد فتقوم بسد قنوات الغدد الذي يخرج منها الدهون الجديدة فتتراكم تحت الجلد وتتكون الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء .

أو . بعد أنسداد الغدد الدهنية وتقوم على التهابها نتيجة حبس الدهون الجديدة فيظهر حبوب الشباب .

فوائد البشرة الدهنيةأضرار البشرة الدهنيةعلاج البشرة الدهنية

يوجد طريقتين منها طريقة تنازل العقاقير ولكن تحت إشراف الطبيب لأنه يتم تناول هذه العقاقير نسبة إلى الوزن والسن والتحاليل وحالة الدهون التي تفرزها الغدة، ولكن يوجد طريقة سهلة وبسيطة للسيطرة على الدهون .

طريقة غسل الوجه بالغسول وهذه أسهل طريقة لعلاج البشرة الدهنية و الرؤوس السوداء يجب الذهاب إلى صيدلية وطلب غسول ويكون به أي من المكونين التاليين Gaycolic Acid أو Salycilic Acid وهما عبارة عن حمضين الذي ينهى على الدهون الموجودة على الوجه .

يجب أن لا نضع الغسول على الوجه كاملا بل يجب وضع الغسول على مناطق معينة في الوجه وهى مناطق تركيز الدهون في الوجه وهي منطقة الأنف حتى إلى الجبهة فوق الحاجبين وتحت العينين وهذه المناطق التي تركز فيها الدهون والزيوت وغير ذلك لا يجب أستخدام الغسول على منطقة أخري في الوجه، ثم نترك الغسول 5 دقائق على الوجه ثم نقوم بغسيل الوجه جيدا بالماء فقط وينصح بغسل الوجه بالغسول يوميا لذلك لا يوجد بعد ذلك جفاف للجلد أو أي التهابات .

حمض Gaycolic Acid أو Salycilic Acid يقوموا بالتفاعل مع الطبقة الدهنية الموجودة على سطح الجلد وتقوم ب إزالتها وأيضا الجلد الميت لذلك ينصح بالأستخدام اليومي للغسول لإعطاء الفرصة للدهون الجديدة التي تقوم ب إفرازها الغدة الدهنية أنها تخرج لخارج للجلد وليس احتباسها .

كيفية أستخدام الغسول على البشرة الدهنيةماهي الاستفادة من غسول الوجه

لقد وصلنا لنهاية علاج البشرة الدهنية وكيفية التعرف على بشرتك بطريقة سهلة وبسيطة ومجربة ، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .