طريقة عمل شوربة الجمبري في البيت خطوة بخطوة مثل المحلات

طريقة عمل شوربة الجمبري ، من أكثر الوصفات التي تَبحث عنها المرأة، وتَتمنى دومًا أن تَقوم بتَحضيرها مثلما يَتم تَقديمها في المطاعم الكَبيرة، لأنها تَتميز بطعمها الشهي، واللذيذ، كما أنها تَحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن التي جَعلتها وَجبة شهية ومُغذية. طريقة عمل شوربة الجمبري طريقة عمل شوربة الجمبري سَنُقدم لكي سيدتي اليوم ثلاث طرق مختلفة وسهلة لتَحضير شوربة الجمبري:- المكونات كيلو من الجمبري المقشر.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

فصين من الثوم.

ثمرة من البصل المفروم.

ثمرة من الفلفل الأحمر (الحلو) مُكعبات.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

عصير ثمرة ليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح / فلفل أسود.

4 أكواب من الماء. طريقة التَحضير ضعي الزبدة في إناء عميق على النار وعندما تُصبح ساخنة أضيفي الجمبري حتى يُصبح لونه وردي.

أضيفي التوابل مع التَحريك المُستمر.

ثم اسكبي البصل وجميع المكونات السابقة ما عدا الماء والكزبرة.

حركي كل المكونات جيدًا ثم اسكبي الماء واتركي الوعاء على نار هادئة، حتى تمام النضج.

وفي آخر خطوة قبل التقديم ضعي الكزبرة الخضراء، ثم ضعيها في طبق التَقديم وهي ساخنة. طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة 500 جم جمبري.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

فص ثوم مهروس.

ثمرة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب من المرقة.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية الجافة.

ملح / فلفل اسود / شطة.

ربع كوب جبن بارميزان. المكوناتطريقة التَحضيرطريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة طريقة التَحضير طريقة التَحضير لتحضير وصفة الجمبري مع الكريمة عليكي إتباع الأتي:- ضعي زيت الزيتون مع الجمبري في وعاء وحركي لمدة دقيقتين.

انشلي الجمبري في وعاء ثم ضعي بنفس المقلاة الزبدة + البصل مع التحريك.

ثم أضيفي الثوم والشطة.

ثم اسكبي الدقيق والمرقة والحليب والملح والأعشاب وحركي المكونات معًا.

أضيفي الجبن والكريمة والجمبري وحركي المكونات ثم اتركيها لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

اضيفي الفلفل الأسود ثم قدميها على الفور وهى ساخنة. طريقة عمل شوربة الجمبري الحمراء طريقة عمل شوربة الجمبري الحمراء لإعداد طريقة عمل الجمبري كشوربة مضاف إليها الطماطم يجب تحضير الأتي:- نصف كيلو جمبري.

كوب كريمة طبخ سائلة.

نصف كوب صلصة طماطم.

ثمرة بصل مفروم.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

ملعقة صغيرة نشا + نصف كوب حليب بارد.

ثوم مهروس.

زيت الزيتون.

ملح / فلفل أسود. طريقة التَحضير ضعي الثوم + البصل + الصلصة + الملح + البهارات في وعاء عميق وحركي كل المكونات معًا.

أضيفي الجمبري ثم النشا المُذاب بالحليب والكريمة.

اتركي كل المكونات حتى تَغلي معًا ثم ضعي الكزبرة وقدميها على الفور. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل شوربة العدس السورية في المنزل بالخطوات على الطريقة الأصلية طريقة التَحضير

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