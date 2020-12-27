أسرع خلطة سريه من جارتي الباكستانية تنمو وتغزر الشعر اشتهرت مؤخرًا الوصفات الباكستانية لتطويل وتكثيف الشعر، فمنها وصفات تساعد على زيادة نمو الشعر وتغذيته، ووصفات أخرى تمنع تقصفه وجفافه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفتين من الوصفات الباكستانية التي حققت نجاحًا واضحًا في نمو الشعر ونتائج مذهلة خلال وقت بسيط تابعي معنا الطريقه بالخطوات. أسرع خلطة سريه من جارتي الباكستانية تنمو وتغزر الشعر المكونات:- طريقة التحضير:- قومي أولا بغسل شعرك وجففيه بشكل جيد باستخدام فوطة قطنية.

ثم أحضري وعاء وضعي فيه كل المكونات واخلطيها مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم قومي بوضع الخليط الناتج على كل الشعر بداية من المنبت وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة.

ثم اتركي الخليط على شعرك حوالي ساعة إلا ربع علي الاقل.

قومي بتطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً إلى أن تلاحظين الفرق بنفسك. وصفة الزيوت باكستانية لتطويل الشعر بغزارة:- المكونات:- ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير:- في وعاء جاف نضع كل المكونات ونقلبها جيدًا ونضع الوعاء على نار هادئة إلى أن تصبح المكونات دافئة.

ثم نبدأ في تصفية هذا الخليط بشكل جيد ونضعه على الشعر من المنبت إلى الأطراف والشعر بالكامل، ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام.

نقوم بعمل هذه الوصفة قبل الخلود إلى النوم ونترك الخليط طوال الليل.

في صباح اليوم التالي نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر فقط وبدون شامبو.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة. X إقرأ أيضاً: اصبغي شعرك لون بني ساحر في البيت بدون مواد ضارة والنتيجة رهيبة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع خلطة سريه من جارتي الباكستانية تنمو وتغزر الشعر بطريقة رهيبة دون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.