اسباب وعلاج التبول اللأرادي عند الأطفال

التبول اللأرادي عند الأطفال ، من أكثر المشاكل التي تعرض الطفل للحرج الشديد وهناك من الأطفال يتلقوا العقاب سواء عقاب بدني أو معنوي دون النظر للأسباب الأساسية لهذه المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها فيعد التأخير في نضوج جزء من الجهاز العصبي الذي من دوره هو التحكم في وظيفة المثانة من أهم الأسباب وراء هذه المشكلة وأن هناك بعض الأطفال يعانون من نقص في الهرمون المضاد لأدرار البول ADH الذي يمنع المثانة من التحكم في البول أثناء النوم فالأطفال الذين يتبولون أثناء النوم ليس كسالي أو يحتاجون لتعديل سلوك بل لأنهم يعانون من مشاكل صحية وأيضا أنتاج الجسم لكمية كبيرة من البول أثناء الليل والمثانة غير قادرة على حفظ هذه الكمية وعدم قدرة الطفل علي الأستيقاظ الكامل أثناء النوم.

متي نشعر أن الطفل لديه مشكلة التبول اللأرادي

عندما يبلغ الطفل سن السادسة وغير قادر علي التحكم في التبول فهو يعد أنذار أن الطفل لديه مشكلة تستوجب التدخل لعلاجها.

أسباب التبول اللأرادي عند الأطفال

الأسباب النفسية التي تمثل 90% من أسباب حدوث مشاكل التبول اللأرادي. يمكن أن تكون هناك عيوب خلقية في العمود الفقري الذي يخرج منه الأعصاب المغذية المثانة. حدوث أصابة في المثانة تحتاج إلى علاج دوائي. مشاكل في عضلة المثانة مما يحتاج إلى علاج لتنظيم أنقباضات المثانة. أسباب وراثية فقد يكون هناك شخص في الأسرة يعاني من هذه المشكلة. وجود مشاعر الغيرة من وجود أخ أو أخت جديد في الأسرة يأخذ الأهتمام والرعاية. التدليل الزائد والتعاون وعدم الحزم في مواجهه هذه المشكلة. عدم الأستقرار الأسري ووجود خلافات وتفكك يؤدي إلى فقدان الطفل الشعور بالأمان مما يؤدي إلي حدوث التبول اللأرادي. خوف الطفل الزائد من الظلام أو أستخدام الوالدين العنف مثل الضرب المبرح. سوء علاقة الطفل بالأم. مشاهدة أفلام الرعب قبل النوم.

فشل الوالدين في تدريب الطفل أختيارالوقت المناسب.

هل هناك حلول لمشكلة التبول اللأرادي عند الأطفال

البحث عن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة سواء نفسي أو عضوي.

الأبتعاد عن التوتر في تدريب الطفل.

أختيار الوقت المناسب والسن المناسب لتدريب الطفل.

الأبتعاد عن العنف والعقاب البدني والقسوة والتوبيخ أمام الأخرين.

أشباع الطفل من أحساس الأمان والراحة النفسية والطمأنينة.

عدم مقارنة طفلك بأطفال أخرين من نفس عمره أو حتي وأخواته.

وتنظيم شرب السوائل للطفل حيث أنه قبل النوم بساعتين يفضل عدم أعطائه أي سوائل أو سكريات وينصح بأعطاء الطفل ملعقة عسل نحل فهو مريح للجهاز الهضمي والكلي.

أيقاظ الطفل أكثر من مرة أثناء النوم للذهاب المرحاض.

عدم معاتبه الطفل أو السخرية منه.

أضاءه غرفة الطفل بضوء خافت أذا كان يخاف من الظلام ليسهل عملية النهوض ليلأ لتفريغ المثانة البولية.

تحفيز الطفل ومكافأته على نجاحه في هذا التدريب.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.