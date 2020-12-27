كيفية عمل الكيك الاسفنجى يعتبر الكيك الاسفنجى من اهم الوصفات وذلك لأنة يمكن استخدامها في عمل التروتة وتقديمها في المناسبات الاجتماعية والعائلية ويمكن تقديمها لأسرتك بشكل اخر دون حشوها وذلك عن طريق تقطيعها شرائح بجانب الشاي وذلك على حسب رغبتك واستخدامك وعند اتباع الخطوات وتطبيق المكونات بذلك ستحصلين على كيكة اسفنجية ذو قوام مناسب وارتفاع عالى وأيضا ستكون طرية ومتماسكة وأنة يمكن تقطيعه ساخن ولن يحدث له أي شي مثل أي كيك اخر فهذه الوصفة مختلفة وستلاحظين ذلك بعد تنفيذها لأنكي بذلك ستحصلي على أطيب طعم كيكة اسفنجية بمذاق مختلف ولذيذ. مقادير عمل الكيكة الإسفنجية صينية مقاس 16 سم ارتفاع 7 سم

4 بيضات وسط

80 جرام دقيق

1/2 كوب سكر

1 معلقة صغيرة فانيليا

قليل من الملح

2 معلقة كبيرة زيت ذرة

1 معلقة كبيرة حليب سائل خطوات تحضير الكيك الاسفنجى اعمل على احضار قالب واغلفه كلة قاعدة وجوانب بالزبدة بشكل جيد.

اعمل على وضع ورق الخبز بعد دهن الصنينة بالزبدة بشكل جيد حتى أتأكد أن الورق سيكون ثابت بشكل جيد.

اضع ورق الخبز في قاعدة الصينية وفى الجوانب واعمل أن يكون مرتفع 2 سم عن الصينية.

نعمل على تغليف الصينية لسببين الأول أن الكيكة لا يتم لزقها في الصينية.

السبب الثاني أن قمت بدهن الصينية مادة دهنية سمن أو زبدة ثم أنزلت خليط الكيك على طول على المادة الدهنية في الغالب بتكون هابطة وليست عالية.

اعمل على تسخين الفرن على 180 درجة ويجب قبل أي شي تسخين الفرن وتجهيز قالب الكيك الخاص بالكيكة الاسفنجية. كيفية عمل الكيك الاسفنجى كيفية عمل الكيك الاسفنجى خطوة بخطوة في المنزل.

اعمل على احضار بوله اضع فيها 1 معلقة صغيرة فانيليا وعليها رشه ملح ثم إضافة 2 معلقة كبيرة من الزيت والأفضل زيت الذرة في عمل الكيك الإسفنجي ثم إضافة 1 معلقة كبيرة من الحليب السائل اعمل على تقليبهم جيدا وتركهم على جنب.

احضار طبق اضع فيه 4 بياض بيض وسط ابدأ بالخفق على سرعة هادية وليست سريعة وذلك لكى تحصلي على قوام كيك ناجح وكريمي .

اعمل على وقف الضرب عند ملاحظة حدوث فقاقيع صغيرة نتيجة الضرب ثم أقوم بإضافة السكر.

اعمل على إضافة نصف كوب السكر على ثلاث مرات وكل مرة أضيف ثلث الكمية.

اعمل على إضافة ثلث الكمية ثم أقوم بالضرب لمدة 30 ثانية على سرعة هادية ثم أقوم بإضافة ثلث اخر وأقوم بالضرب مرة اخرى لمدة 30 ثانية وأيضا على سرعة هادية واخر ثلث أضيفه أقوم بالضرب على اقصي سرعة.

عندما نلاحظ أن الخليط اصبح كريمي إذن بذلك نكون قربنا للوصول للقوام المطلوب.

ولكى نعرف أنه ليس القوام المطلوب اوقف الضرب وارفع المضرب إذا كان الخليط سائل وظهر خيوط نازلة إذن الخليط محتاج الضرب مرة اخرى من دقيقة إلى دقيقتين.

اعمل على الضرب مرة اخرى ولكن عند وقف الضرب ورفع المضرب قطع معايا لم تظهر الخيوط بذلك اكون حصلت على القوام المناسب وليس سائل وان الخليط كان كريمي وليس تقيل وذلك أساس نجاح الكيك ألإسفنجي.

أقوم بتقليب الخليط بهدوء وليس كثيرا من تحت لفوق حتى أتأكد أن بياض البيض ممزوج بشكل جيد أنة كريمي وقوامة مناسب.

أقوم بإضافة صفار خمس بيضات وسط بمضرب يدوى براحة اعمل على تقليب الصفار حتى يمتزج مع بياض البيض جيدا.

اعمل على تقليبة بالمضرب اليدوي براحة من تحت لفوق للحصول على افضل نتيجة حتى يمتزج الصفار مع البياض بشكل جيد.

افضل أنواع دقيق للاستخدام هو الدقيق المكتوب علية الدقيق الفاخر أو دقيق الكيك واذا لم يوجد ممكن استعمال دقيق متعدد الاستخدام.

اعمل على نخل الدقيق قبل الاستخدام أقوم بوضع 8ملاعق كبار دقيق منخول على الخليط ثم أقوم بمضرب يدوى التقليب بهدوء.

نقوم بإضافة الدقيق مرة واحدة وعدم تقليبة من تحت لفوق حتى تحصلي على افضل نتيجة للكيك الاسفنجى حتى أتأكد أن الدقيق امتزج مع الخليط جيدا.

أقوم باحضار خليط الحليب الذي تم تحضيره في بوله صغيرة واضع علية معلقتين من خليط الكيك وأقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا مع بعض حتى يكونوا قوام واحد بشكل جيد.

أقوم بإضافة الخليط إلى خليط الكيك الأساسي وأقوم بالتقليب بالمضرب اليدوي ببطء حتى تمتزج جميعها مع بعض جيدا.

التعامل مع خليط الكيك الاسفنجى يكون ببطء حتى يظل محتفظ بقوامة.

اعمل على تقليب الخليط حتى أتأكد أنة لا يوجد أي ترسب لأي مكون أضفناه تحت ولكى تحصلي على كيك اسفنجى ناجح.

يجب التقليب ببطء بين كل خطوة واخرى أي عند إضافة أي مكون جديد حتى تمتزج المكونات ببعضها وتحصلي على قوام كيك اسفنجى ناجح.

أقوم بإنزال الخليط في الصنية التي تم تجهيزها لوضع خليط الكيك الاسفنجى بها.

أقوم باحضار عود خشب اعمل على أن ألف بالعود في الخليط دون أن يصل إلى قاع الصينية حتى لا يقطع ورق الخبز وأقوم بلف العود مرة والثانية إلى أن اصل إلى نقطة المنتصف واعمل على ذلك حتى إذا وجد فقعات هوا كبيرة موجودة داخل الكيك تخرج.

أيضا عند تقطيع الكيك من الداخل يكون عامل زي الإسفنج حتى لا يتواجد فيه تجويف أو فراغ كبير.

أخيرا واهم شي وهى قاعدة تقريبا لآي كيك بتم تحضيره هي أن نعمل على خبط الصينية مرتين على الأقل حتى يتساوى الخليط وذلك بيساعد أنه لو كان في فقعات هوا بتخرج خارج الخليط حتى يصبح الخليط جاهز للدخول إلى الفرن وبشكل جيد التسوية الخاصة للكيك الاسفنجى التسوية بتكون في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة على رف أوسط النار بتكون من تحت فقط. التسوية بتكون 35 إلى 40 دقيقة تقريبا وذلك إذا كان مقاس الصينية 16 سم. أقوم بعد تسويتها مباشرة باخراجها من الفرن وأخرجها من الصينية على شبك. اعمل على نزع ورق الزبدة عنها ونلاحظ أنها محتفظة بارتفاعها ولم يحدث أي هبوط لها ولكنها عالية بشكل ممتاز. نتركها لكى تبرد ثم تقومي بتقطيعها على حسب رغبتك واستخدامك سواء شرائح أو من المنتصف إذا كنتي حتستخدميها لعمل تورتة أو تأخذيها بجانب شاي زي ما تحبى وترغبي في استخدامها. سيتم الملاحظة أنها كيكة إسفنجيه طرية ومتماسكة وهى تختلف عن أي كيك اسفنجى اخر فهي كيكة خفيفة وطعمها رائع ومذاقها لذيذ. بذلك تكوني قدمتي لأسرتك أطيب وأشهى كيكة اسفنجية من صنع يديكى بمذاق لذيذ ورائع. X إقرأ أيضاً: كيفية عمل اللحمة الباردة (التربيانكو) مع اجمل صوص خطوة بخطوة مقادير عمل الكيكة الإسفنجيةخطوات تحضير الكيك الاسفنجىكيفية عمل الكيك الاسفنجىالتسوية الخاصة للكيك الاسفنجى

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