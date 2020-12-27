روج شفاه كشمير طبيعي وترطيب للشفاه بمكونات طبيعيه في المنزل

طريقة عمل روج الكشمير بمكونين في المنزل يعد من أهم الاسئلة التي تسألها معظم الفتيات للحصول على لون الروج المحبب لهم بمكونات بسيطة وطبيعية في المنزل، واليوم سنعرض لكم في هذا المقال بعض الطرق لعمل روج طبيعي باللون الكشمير بمكونين متواجدين في المنزل، حيث انه يعد من أفضل وأحدث الوان الروج الجديدة المحببه للكثير من السيدات ويمكن عملها بطرق طبيعية في المنزل لتعطي لون مميز للشفاه وترطيب ونعومة لا توصف تابعي معنا. طريقة عمل روج الكشمير بمكونين في المنزل مكونات الوصفة معلقتين من الفازلين.

روج غامق بلون احمر.

معلقة كريم اساس. خطوات عمل الوصفة ضعي في طبق الفازلين والروج وكريم الأساس على حمام بخار، حتى يمتزج الفازلين مع الروج جيداً.

تحكمي في درجه الروج التي تحبيه بإضافة الروج الغامق سيعطيك درجة أغمق.

إذا أردت أن يكون اللون افتح اضيفي قليل من كريم الأساس وقلبيالخليط حتيتحصلي علي اللون التي تريديه.

ضعيه في علبه نظيفة واتركيه يبرد واستخدميه أي وقت فهو يعطي لون مميز ومرطب للشفاه. طريقة عمل روج الكشمير بدم الغزال المكونات معلقة فازلين.

بودرة دم الغزال، أو أي بودرة طعام باللون الأحمر الغامق.

معلقة كريم اساس. خطوات عمل روج الكشمير نذيب الفازلين على حمام مائي لمدة دقيقتين.

اضيفي قطرات من لون الطعام أو بودرة دم الغزال إلي الخليط السابق.

اضيفي كريم الأساس للتحكم في اللون إلى أن تصلي للدرجة المطلوبة

قومي بوضعه في علبة محكمة الغلق وكون جاهز للاستخدام. وفي نهاية المقال نكون قد شرحنا لكم كل المعلومات حول طريقة عمل روج الكشمير بمكونين في المنزل بكل سهوله ويسر ونتمنى أن تجربوا الوصفة، ستوفر الكثير من المال إذا صنعته بنفسك في المنزل. X إقرأ أيضاً: أقوي جل سحري لتفتيح العانة والبشرة والاماكن الداكنة بالجسم والتخلص من اثار الحبوب نهائيا

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