تعد مكرونة البيتزا من أحدث طرق عمل المعكرونة، المكرونة واحدة من أبرز الأكلات التي عُرف بها المطبخ الإيطالي فهي تتميز بالمذاق الشهي والجذاب الذي يدفع الأشخاص للبحث عن طرق مختلفة لإعدادها وإضافة الكثير من النكهات لكي يحصلون على مذاق جيد، واليوم سوف نسرد لكم طريقة عمل ألذ معكرونة البيتزا الشهية. مكرونة البيتزا مكرونة البيتزا المكونات: نصف كيلو من المكرونة.

حبة من الفلفل الحلو الملون.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الزيتون المشكل أسود وأخضر.

حبة من البصل المقطع قطع رفيعة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح أو على حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الجبن البارميزان المبشور ويمكن استخدام الجبن الرومي أو الموزاريلا. طريقة عمل مكرونة البيتزا يتم وضع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه الماء ويترك حتى يغلي.

نضيف إلى القدر الزيت النباتي، والملح ونتركه ثم نضيف المكرونة ونتركها حتى تُسلق جيداً.

يتم تصفية المكرونة جيداً ونضعها جانباً.

نرفع مقلاة على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف الزيت ويترك حتى يسخن.

نضيف إليها البصل المقطع والفلفل ونقلبهم لمدة قليلة ثم نضيف إليه الزيتون الأسود والأخضر المقطع.

بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم ونضيف الملح، والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً.

نسكب المكرونة في وعاء ثم نضيف إليها الصلصة السابقة ونقلب جيداً.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع المكرونة في الفرن وقبل النضج يتم رفعها وإضافة الجبن ثم نترك الجبن حتى تذوب ولا نتركها فترة طويلة حتى لا تصبح جافة.

نخرج الصينية من النار وتُقدم بألف هنا.

يمكن إضافة بعض الإضافات التي تُغني وتُثري الطعم، مثل اللحم المعصج، أو الدجاج أو الشاورما أو الماشروم أو التونة. X إقرأ أيضاً: كيكة الأوريو سهلة وسريعة ولذيذة.. لعشاق الشيكولاتة وطعم لا يٌقاوم طريقة عمل مكرونة البيتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكرونة البيتزا وصفة شهية ولذيذة لتجديد سُفرتك أبهريهم بوجبة غذاء مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.