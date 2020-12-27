كنز رباني لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات في أسبوع نتيجة مبهرة

كنز رهيب لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات يعتبر الاعتناء بالشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها كل فتاة، حيث أن الشعر رمز من رموز الجمال والجاذبية لدى المرأة، ونظرًا لاحتواء مستحضرات العناية بالشعر على مواد كيميائية، فإن المرأة تبحث عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر، فاليوم سوف نضع لكي أفضل الطرق الطبيعية المجربة التي تعمل علي أعادة انبات فراغات الشعر وتكثيف وتطويلة في أقل وقت، بدلا من أستخدام المستحضرات الجاهزة تابعي معنا الان. كنز رهيب لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات وصفة الزبادي وعسل النحل لتطويل وتكثيف الشعر:- علبتين من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين عسل نحل. طريقة التحضير والتطبيق:- أحضري وعاء وضعي به الزبادي مع العسل، واخلطيهم جيدًا إلى أن تحصلين على خليط متجانس.

ثم اغسلي شعرك وضعي الخليط على شعر مبلل رطب، وقومي بتوزيع الخليط من خلال الاستعانة بمشط واسع.

ثم قومي بتغطية شعرك باستخدام مشمع الاستحمام، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لطبيعة شعرك.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على نتيجة فعالة. وصفة بذر الكتان والليمون لتنعيم وتعطير الشعر:- نصف كوب بذر كتان.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بنقع بذر الكتان في كمية من الماء لمدة 10 ساعات.

ثم نقوم بتصفية بذر الكتان من الماء ونحضر وعاء ونضع به البذور بعد تصفيتها ونضيف إليها كوبين من الماء ونضع الوعاء على نار عالية إلى أن يغلي جيدًا.

ننتظر حتى يصبح قوامه متماسك بعض الشيء، ونخفف النار ونضيف عصير الليمون ونقلب جيدًا.

نترك الوعاء على نار خفيفة لمدة خمس دقائق، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه إلى أن يبرد.

نضيف زيت السمسم ونقلب، ثم نضع هذا الخليط على شعر رطب مبلل من المنبت إلى الأطراف.

نترك الخليط لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. X إقرأ أيضاً: وصفة هندية كنز لتطويل الشعر بجنون بدون غسل رشة فقط قبل النوم ينمو الشعر بجنون ويوقف التساقط

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