أقوي كريم قنبلة لتبييض الجسم بالكامل العانة الابطين الكوع الركب الرقبة تبييض فوري

أقوي كريم ساحر لتبييض الجسم بالكامل بسبب كثرة التعرض أشعة الشمس لفترات طويلة، تصاب البشرة بمشاكل عديدة منها الحبوب والبقع الداكنة والبثور وغيرها مما يسبب تعرض البشرة للاسمرار وظهور وتصبغات الجلد وعدم توحد لون البشرة، ونبحث دائماً عن أقوي كريمات التفتيح للجسم على الرغم من أنه بإمكانك القيام بها بنفسك في المنزل، ونحن هنا اليوم لنطرح عليكم طريقة عمل كريم سحري للتفتيح.

أقوي كريم ساحر لتبييض الجسم بالكامل

تعرفي معنا على كريم طبيعي مبيض المناطق الداكنة في المنزل يساعد في التخلص من اسمرار الجلد ويعمل علي التخلص من ازالة الجلد الميت يتم أستخدامه للجسم بالكامل فهو عبارة عن صفات طبيعيى منزلية ونتائجه مذهلة في التفتيح الفوري:

كريم اللوز والعسل

نقوم بإحضار ربع كوب من العسل وربع كوب من الحليب السائل، وربع كوب من اللوز المطحون، ملعقتين من الكركم البودرة، والقليل من عصير الليمون، في إناء عميق نبدأ بمزج العسل مع عصير الليمون بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الحليب والكركم واللوز وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس، يوضع الخليط في الثلاجة ويترك لمدة 12 ساعة حتى أن نحصل على قوام كريمي، ومن ثم يطبق على البشرة مع التركيز على المناطق الداكنة بالجسم قبل الذهاب للنوم ويغسل في الصباح وسوف تلاحظين نتيجة مذهلة من أول أستخدام.

كريم الليمون والطماطم

نحضر ملعقة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من عصير الطماطم، القليل من الكركم، ومن ثم نقوم بخلط الليمون مع الكركم مع عصير الطماطم بشكل جيد وندلك المناطق الداكنة برفق لمدة دقائق، يترك على البشرة لمدة لا نقل عن ثلث ساعة، ومن ثم يشطف بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول علي نتيجة ممتازة وسريعه.