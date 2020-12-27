كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء

كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة يعتبر كريم لبان الذكر من أشهر الوصفات المستخدمة في شد البشرة وتغذيتها وزيادة نضارتها والتخلص من التجاعيد وشد البشرة، وذلك نظرًا لاحتواء لبان الذكر على مجموعة من العناصر الغذائية والكولاجين الطبيعي الموجود في الكريمات ومستحضرات التجميل الجاهزة، المفيدة للجلد والبشرة حيث يساعد هذا الكريم على القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة الموجودة على البشرة، وخصوصًا الخطوط الموجودة حول العينين تابعي معنا أسهل الطرق لعمل كريم لبان الذكر في المنزل بالخطوات. طريقة عمل كريم لبان الذكر:- المكونات:- 10 قطرات من زيت لبان الذكر.

نصف فنجان زيت أفوكادو.

نصف فنجان زيت جوز هند.

ملعقتين صغيرتين من شمع العسل. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء ونضع فيه زيت جوز الهند ونضيف إليها كل المكونات الأخرى ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بفرد هذا الخليط على بشرة الوجه قبل الذهاب إلى النوم ونتركها طول الليل.

ثم نغسل الوجه في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لطبيعة ونوع البشرة.

نقوم بتطبيق هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة. طريقة أخري لعمل كريم لبان الذكر لشد البشرة:- المكونات:– ملعقة ونصف لبان ذكر.

كوب ونصف من الماء المغلي.

ملعقة ونصف حليب جاف.

ملعقة ونصف نشا. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بنقع لبان الذكر في الماء المغلي لمدة لا تقل عن عشر ساعات.

ثم نحضر وعاء جاف ونضع فيه الحليب الجاف والنشا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نضيف إليه منقوع لبان الذكر الذي اعددناه مسبقًا تدريجياً إلى أن نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة حوالي دقيقة حتى يصبح خليط ناعم متجانس.

ثم نفرد الخليط على البشرة لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد. X إقرأ أيضاً: كنز رباني رهيب في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات لن يتوقف شعرك عن النمو

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