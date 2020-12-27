العجينة السحرية القطنية لعمل فطائر البيتزا وجميع المخبوزات

العجينة السحرية القطنية لعمل فطائر البيتزا تعتبر فطائر البيتزا من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، وتحاول الكثير من الأمهات معرفة طريقة عملها في المنزل بدلاً من تناولها في المطاعم، وذلك للتأكد من جودة ونظافة الوجبة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على طريقة عمل فطائر البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل فطائر البيتزا:- مكونات العجينة:-

أربع أكواب من الدقيق.

بياض بيضتين.

نصف فنجان من الزيت.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كوبين إلا ربع من اللبن الدافئ. طريقة عمل فطائر البيتزا:- للوجه:- صفار بيضتين.

ملعقة ونصف من اللبن.

ربع ملعقة من النسكافيه.

ثلث كوب من السمسم.

مكونات الحشوة:-

ثمرتين من الطماطم المكعبات.

ربع كوب من شرائح الزيتون.

فلفل رومي مكعبات.

لحمة مفرومة (حسب الحاجة).

كوب من الجبنة الموتزاريلا. طريقة التحضير:- نخلط جميع مكونات العجين ثم نقوم بإضافة اللبن بشكل تدريجي ونعجنهم معًا بشكل جيد.

نستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة متجانسة لا تلتصق باليد، ثم نغطي العجينة بفوطة نظيفة حوالي ساعة حتى تختمر.

ثم نقوم بعمل كرات من العجين ونضعها في صينية ونتركها حوالي ربع ساعة.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع فيه صفار البيض والنسكافيه واللبن ونقلبهم معًا جيدًا وندهن وجه العجين بهذا الخليط.

ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف الكرة ونضع بها الحشوة ونرش السمسم على الأطراف.

ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف الكرة ونضع بها الحشوة ونرش السمسم على الأطراف. ثم نضع البيتزا في فرن مسبقًا على درجة حرارة 180 وننتظر حتى يصبح لون البيتزا ذهبي، وبالهنا والشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة كرسبي دجاج كنتاكي المقرمش وأسرار خلطة كنتاكي السرية طريقة التحضير:-

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