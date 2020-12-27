رابط التسجيل في تطبيق صحتي بالخطوات وأكثر من 500 ألف سجلوا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة منذ أيام عن إيجاد لقاح فيروس كورونا لعلاج كافة المصابين والحصول على المصل من خلال تطبيق “صحتي”، حيث حددت وزارة الصحة العالمية البلدان المحددة التي تحصل على المصل، حيث يتم التسجيل من خلال هذا التطبيق ونعرض من خلال هذا المقال رابط التسجيل في هذا التطبيق والخطوات كما أوضحتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن أن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل منذ لحظة الإعلان عنه أكثر من 100 ألف شخص، علماً بأن وزير الصحة السعودي حصل على لقاح كورونا في يوم الخميس الموافق 17 من شهر ديسمبروقد سجلل حتى الان اكثر من 500 الاف شخص في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح عندما تسمح الظروف لذلك .

رابط التسجيل في تطبيق صحتي بالخطوات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إطلاقها تطبيق صحتي التي يتمكن المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية من خلاله الحصول على المصل واللقاح ضد فيروس كورونا، ويتم التسجيل من خلال بعض الخطوات التي نوضحها لكل متابعي موقع ثقفني:

الدخول على الصفحة الرسمية تويتر لوزارة الصحة

يتم أولاً تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد وبعدها اختيار لقاح كورونا (كوفيد 19) من أجل تعبئة نموذج الطلب

وبعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

أخيراً إكمال الطلب بالضغط على أيقونة التالي

تطبيق صحتي:

أوضحت الوزارة أن اللقاح لن يتم الاستفادة منه والحصول عليه إلا للفئات التي حددتها أولاً، ويتمكن الأفراد في المملكة العربية السعودية من الحصول على اللقاح من خلال الدخول على رابط تطبيق “صحتي” حيث أشارت أنه له فاعليته بعد عدداً من المراحل التي تم اختباره من أجل فحص مدى فاعليته وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما أكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة نوضحها من خلال هذا المقال.

المواطنون والمقيمين من هم فوق ال 65 سنة أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40

من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو السكري – أمراض الكلى المزمنة – أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية – مرض الانسداد الرئوي المزمن – من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة + باقي الممارسين الصحيين

ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية : الربو – السكري – أمراض الكلى المزمنة – أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية – مرض الانسداد الرئوي المزمن – السرطان النشط

من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 إلى 40

1- الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى :2- الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية :3- الفئة الثالثة المستهدفة في المرحلة الثالثة :

وتشمل الفئة الثالثة جميع المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذه الفئة تأتي استكمالاً للخطة التي وضعتها وزارة الصحة من خلال الإعلان الخاص بها وذلك وفقاً للخطة المحسوبة منذ بداية أزمة كورونا، واستكمالاً لكافة الجهود التي تقوم بتأديتها للتصدي لمواجهة هذه الأزمة، والهدف الرئيسي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

طريقة أخذ لقاح كورونا:

وقد بينت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة أخذ لقاح كورونا، وتتمثل هذه الطريقة في الحقن بالعضلات وقد أشارت عدد الجرعات إلى جرعتين من اللقاح بفاصل 3 أسابيع.