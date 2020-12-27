فطيرة العشر دقائق السريعة لسد الجوع أسهل وجبة سريعة للفطور أو العشاء

فطيرة العشر دقائق السريعة واحدة من أهم المخبوزات، التي يمكنك الاعتماد عليها سواء في وجبة الإفطار، أو حتى عندما تشعرين بالجوع بعد منتصف الليل، وتريدين وجبة سريعة ومشبعة في نفس الوقت، وغير دسمة أيضًا، وكل تلك المزايا تتوفر في طريقة عمل، فطيرة العشر دقائق السريعة، بالحشو اللذيذ الخفيف.

المخبوزات معشوقة الإنسان عمومًا، فلا يوجد شخص بيننا لا يتناول المخبوزات، وخاصة بعض الأنواع التي تناسب الفطور الصباحي مثل؛ فطائر سريعة بدون فرن أو بيض، أو تناسب وجبة غداء في يوم مزدحم قليلًا مثل؛ طريقة عمل الفطير المطبق الحلو والحادق باختلاف الحشو.

ومن بين أشهر وأهم المخبوزات حاليًا، والتي تناسب جلسات السهر سواء للاستذكار بالمنزل قبيل الاختبارات النهائية، أو حتى للانتهاء من بعض العمل من المنزل، هي فطيرة العشر دقائق السريعة والشهية، بدون دسم أو مشاكل بالهضم.

في هذه الوصفة، استخدمي الحشو المناسب لك، وفق ذوقك أو حسب تفضيلات أفراد أسرتك، فالأمر مرهون بما ترغبين أنت به، وهو ما يميزها دون إجبار على استخدام مكونات محددة، وهي تكفي صينية مقاس 25 سم، أي تكفي لأكثر من فرد.

لإعداد عجينة فطائر العشر دقائق، أحضري وعاء عميق وضعي به الدقيق، ثم أضيفي الملح، وضعي عليه البيكنج بودر ثم الزيت، ثم ابدئي العجن باستخدام الحليب، وهو السر في أن عجينة الفطائر تكون طرية وناعمة، على أن تتم إضافته تدريجيًا. قسمي العجين إلى نصفين، ثم اتركيها ترتاح قليلًا، حتى لا تتقطع أثناء الفرد. يمكنك استخدام بواقي الطعام لديك في الحشو. على ورق زبدة قومي بفرد عجينة الفطير، بعد رش قليل من الدقيق. اجعلي السمك متوسط إلى حد ما، ثم ضعي الحشو المرغوب به، مثل الجبنة الكريمي الكيري، ثم ضعي البسطرمة أو الببروني أو الزيتون الحلقات، ثم أضيفي الجبنة الموزاريلا. افردي الجزء الثاني من العجين، ثم ضعيها فوق النصف الأول، وأغلقي الأطراف بيديك بشكل كامل. في مقلاة على نار متوسطة، امسحيها بقليل من الزيت أو الزبدة حسب رغبتك، وادهني وجه الفطير بزيت قليلا، وتأكدي أن المقلاة ساخنة بدرجة كافية. يمكنك سحب ورقة الزبدة من أسفل العجين، عقب نقلها إلى الطاسة بكل سهولة (مثل الصورة). ادهني وجه عجينة الفطير بزيت زيتون، ثم قومي بوضعها على الوجه الآخر حتى تحصل على النضوج الكافي. عجينة الفطير السريعة، لا تأخذ الكثير من الوقت في المقلاة، فقط 10 دقائق حتى تحصل على اللون المطلوب وتنصهر الموزاريلا بداخلها. ارفعي الفطيرة عن النار، وضعيها في طبق التقديم، إذا أردت تناولها مقرمشة يمكنك تناولها وهي ساخنة، وفي حال رغبتك أن تكون طرية، قومي بتغطيتها لبضع دقائق، واستمتعي بوجبة أفضل من وجبات الدليفري.