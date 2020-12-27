عجينة البيتزا الايطالية الأصلية مثل المحلات بطريقة ناحجة ومضمونة لجميع المخبوزات

عجينة البيتزا الايطالية الأصلية مثل المحلات تعد البيتزا الإيطالية من أشهى الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وقد اشتهر المطبخ الإيطالي بالتفنن في عمل البيتزا وأضاف لها العديد من اللمسات والنكهات المختلفة وكانت البيتزا الايطالي من أفضل الانواع بطعمها المميز والشهي، والتي جعلتها وجبة مميزة لدى الجميع في كل أنحاء العالم، فبدلاً من تناول البيتزا خارج المنزل بمبالغ كبيرة ومكلفة، سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة ولكن مميزة وبمكونات متوفرة بكل منزل ويمكن تحضيرها بسهولة دون شراءها من الخارج تابعي معنا طريقة عجينة البيتزا الايطالية الأصلية مثل المحلات. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية:- مكونات عجينة البيتزا:-

خمس أكواب دقيق أبيض.

كوب إلا ربع زيت زيتون.

ملعقة ونصف سكر ناعم.

كوب وربع من اللبن الدافئ.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة ونصف من الخميرة الجافة. طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية:- في البداية نقوم بخلط الخميرة الجافة والسكر في الماء الدافئ ونتركها حتى تتفاعل لمدة 15 دقيقة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نقوم بإضافة اللبن بشكل تدريجي ونخلط قليلاً.

ثم نضيف زيت الزيتون إلى العجينة ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نضيف زيت الزيتون إلى العجينة ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد. ثم نضيف الملح وخليط الخميرة والسكر ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتي يتم مزج جميع المكونات، باستخدام اليد أو العجان الكهربائي.

بعد أن تتماسك العجينة نقوم بتغطيتها بفوطة مطبخ نظيفة وجافة ونتركها لمدة ساعة ونصف على الأقل في درجة حرارة المطبخ أو نضعها في الفرن حتي تخمر تماما.

بعد مرور الوقت المحدد تكون عجينة البيتزا جاهزة للاستخدام والطهي لعمل البيتزا الايطالي بحشوات مختلفة. X إقرأ أيضاً: خبز الحليب الهش والخفيف بالعجينة اليابانية السحرية سهله وسريعه بالخطوات

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