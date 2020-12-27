طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحلو الشهي بمكونات سهلة وبسيطة

بقدم لحضراتكم انهارده طريقة سهلة لعمل كوكيز الكريسماس أو حلويات راس السنة التي نفرح بيها ولادنا في راس السنة الجديدة، ممكن نخليهم يشاركونا في تحضيره أو في عمل الأشكال الجميلة بتاعته ،والحلويات ديه بتكون شهية ومغذية علشان مكوناتها كلها مفيدة ذي العسل الأسود فهو مفيد جدا في علاج الانيميا عند الاطفال والكبار ومقوى للمناعة والزنجبيل وفوائده العديدة للجسم منها استخدامه في علاج نزلات البرد وخصوصا في هذه الأيام، ويمكن اعداده بأشكال مختلفة وتلوينه بعجينة السكر أو باستخدام الوان غذائية ويمكن تقديمه مع الشاي أو المشروبات الأخري، وسوف نتعرف معا على مقادير وطريقة تحضير كوكيز الكريسماس.

مقادير كوكيز الكريسماس

يحتوى كوكيز الكريسماس على مقادير سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت وهذه المكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

3/4كوب من السمن.

كوب من السكر.

بيضة واحدة .

1/4 كوب من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح .

لتزيين الوجه نستخدم السكر البودرة .

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة عمل سهلة وبسيطة للتحضير ويمكن لأى ست بيت تحضيره بسرعة دون ضياع لوقتها وهذه الطريقة هي:

نقوم بتحضير اناء عميق ونضع به السمن والسكر ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. وبعد ذلك نضع البيض والفانيليا إليه ونستمر في ضرب الخليط ثم نقوم بإضافة الزنجبيل والعسل الاسود ونستمر في ضرب الخليط حتى يتجانس. ثم نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعض بعد أن ننخل الدقيق نضيف إليه الملح والبيكنج بودر ثم نضيفهم تدريجياً إلي الخليط السابق أيضاً ويتم العجن حتى تصبح عجينة طرية. وبعد ذلك نقوم بتشكيلها إلي كور صغيرة أو نقوم بفرد العجينة وتقطيعها قطاعات بأشكال مختلفة. وبعد ذلك نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الاوسط في الفرن لمدة تتراوح من 10 :15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي جذاب. ويرش عليه السكر البودرة عند التقديم وبألف هنا وشفا.