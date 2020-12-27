كنز رباني يقضي علي شيب الشعر نهائيا بدون صبغة وداعا الشعر الابيض الى الابد 

كنز رباني يقضي علي شيب الشعر نهائيا بدون صبغة يعتبر الشيب وظهور الشعر الأبيض في سن مبكر من الأمور التي تسبب الإحراج والتوتر للكثير من الأشخاص وخصوصًا لدى النساء، ولذلك تبحث المرأة التي تعاني من هذه المشكلة عن وصفات طبيعية للقضاء عليها ومنهم من يبحث ايضا عن طرق طبيعية للتخلص من شيب الشعر بدون حناء او صبغات، وانتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الوصفات الناجحة في علاج مشكلة الشعر الأبيض والتخلص منه وعدم ظهوره مرة أخرى واليوم سوف نضع لكم أفضل الوصفات الفعالة للتخلص من الشيب بسهولة. زيت اللوز والليمون للتخلص من الشعر الأبيض:- زيت اللوز والليمون للتخلص من الشعر الأبيض:- مكونات الوصفة:- ثلاث ملاعق كبيرة زيت لوز.

عصير ليمونتين. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر كوب ونضع به عصير الليمون مع زيت اللوز ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على شعر جاف، بحيث يصل إلى فروة الرأس وندلك جيدًا لمدة دقيقة تقريبًا.

ثم نترك الخليط على الشعر حوالي 30 دقيقة على الأقل حتى يستفيد من مكونات الوصفة.

ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب لطبيعة الشعر، ثم نشطفه بالماء البارد.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى نلاحظ نتيجة مرضية. قشر البطاطس لعلاج الشيب والشعر الأبيض:- مكونات الوصفة:- خمس ثمرات من البطاطس.

كوبين ونصف من الماء. خطوات تحضير الوصفة:- قومي أولاً بتقشير البطاطس، ثم احضري وعاء وضعي به قشر البطاطس والماء، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا.

ثم نخفف نار الموقد ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعتين ونصف على الأقل، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو. X إقرأ أيضاً: أقوي كريم بوتكس طبيعي لشد الوجه والجسم والتخلص من التجاعيد

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