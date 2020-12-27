احلى اماكن الخروج في رأس السنة

في ظل ظروف فيروس كورونا اللي بنعيشها وانه تم الغاء الحفلات في رأس السنة ، لكن ده اكيد مش هيمنع اننا نحتفل وننبسط في اليوم ده ، لانه متاح لينا اماكن تانية مفتوحة نقدر نعيش فيها اجواء الكريسماس والسنة الجديدة ، والنهاردة جمعنالكم احلى اماكن الخروج في راس السنة تقدروا تتفسحوا وتخرجوا فيها مع اصحابكم وعيلتكم وتحتفلوا في اجواء حلوة.

اماكن الخروج في رأس السنة:

القاهرة:

1- التجمع الخامس:

التجمع الخامس شارع التسعين تقريبا عودنا بقاله كام سنة انه بيبهرنا بزينة واحتفالات الكريسماس وراس السنة ، والمكان مفتوح لكل الناس تقدروا تتصوروا وتعيشوا الاجواء براحتكم.

2- الشيخ زايد:

كمان الشيخ الزايد من الاماكن اللي ممكن تروحوا تقضوا فيها وقت حلو وتعيشوا اجواء الكريسماس والسنة الجديدة ، وبشكل خاص في اركان مول اللي تقدروا تتصوروا فيه مع زينة الكريسماس ، وفي هناك مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم .

في كمان Walk of cairo ، و Capital business park ، ومول سيتي ووك.

3- المولات:

مول مصر, مول العرب, كايرو فيستيفال, سيتي ستارز ، وهنلاقي تقريبا المولات الكبيرة كلها فيها اجواء واحتفالات الكريسماس والسنة الجديدة.

الاسكندرية:

1- المولات:

مول سيتي سنتر (كارفور) كل سنة بيكون في اجواء احتفالية وزينة الكريسماس وراس السنة ، والسنة دي موجود باند بيعزفوا ويغنوا ، ممكن تروحوا تتصوروا وتقضوا وقت حلو.

كمان مول سان ستيفانو من الاماكن اللي ممكن تروحوا تتصوروا فيها وتعيشوا فيها اجواء السنة الجديدة.

2- كازينو الشاطبي:

كازينو الشاطبي هنلاقي فيه مجموعة مطاعم وكافيهات كتير ، وبيكون فيه كمان اجواء احتفالية بالسنة الجديدة.

3- جليم باي:

من الاماكن اللي لسه جديدة في اسكندرية كمان فيها مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات اللي تقدروا تقضوا فيها وقت حلو مع زينة السنة الجديدة.

افكار مكياج للكريسماس ورأس السنة تجربيهم الموسم ده

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