خطوات تحضير حمص الشام الشعبي والذي ينصح به خبراء التغذية حضريه بنفسك في منزلك

يعد حمص الشام الشعبي من أشهر الأكلات وأكثرها شعبية على الغطلاق فهذه الأكلة الشعبية لها جمهورها العريض منذ قديم السنين ولم تفقد تلك الشعبية أبداً ،هذه الوجبة ليست لذيذة فقط بل أنها مغذية ايضاً وقد نصح بها العديد من خبراء التغذية منهم خبيرة التغذية الشهيرة سوسن غزال وقد قدمت طريقة تحضيرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. حمص الشام الشعبي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: حمص الشام الشعبي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: تحتاجين إلى: ربع كيلو من حمص الشام أو البليلة.

أربع حبات من الطماطم ويمكن استبدالها بملعقتان كبيرتام من صلصة الطماطم

بصلة واحدة مبشورة ناعم.

خمس فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

عصير ليمون حسب الحاجة. خطوات تحضير حمص الشام الشعبي: ضعي الحمص في كمية مناسبة من الماء في قدر عميق حتى يغطي الماء الحمص تماماً. اتركي الحمص منقوع لمدة لا تقل عن ست أو ثمان ساعات قبل الطهي. سوف يتضاعف حجم البليلة وبذلك تكون جاهزة للاستخدام. قومي بتصفية الحمص من ماء النقع ثم ضعيه في إناء مناسب الحجم. أضيفي كمية مناسبة من الماء إلى حمص الشام حتى يغطيه. أضيفي البصل المفروم ناعم والثوم المفروم إلى الوعاء. ضعي الإناء بكل محتوياته على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي. قومي بفرم الطماطم في الخلاط واعصريها وصفيها من البذور. عندما تصبح البليلة شبه ناضجة قومي بإضافة عصير الطامطم أو الصلصة الجاهزة. قلبي المكونات جيداً ثم تبليها بالملح والشطة والكمون. اتركي الحمص حتى ينضج تماماً ويكتشب نكهة جميع المكونات. ارفعي الحمص من على النار ثم أضيفي القليل من عصير الليمون وقلبي. يمكنك إضافة المزيد من التوابل إذا شعرت أنه يحتاج لذلك. اتركي حمص الشام الشعبي يبرد قليلاً ثم وزعيه على أكواب التقديم. أضيفي كمية مناسبة من ماء التسوية في كل كوب. يقدم حمص الشام دافئ كوجبة خفيفة. يمكن أن تقديمه لأولادك ليمدهم بقدر كبير من الطاقة والدفئ ليساعدهم على مقاومة البرودة في فصل الشتاء ومواصلة أعمالهم. X إقرأ أيضاً: حواوشي الطاسة حضري هذا الطبق الفخم في أقل وقت وبأبسط التكاليف خطوات تحضير حمص الشام الشعبي:

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