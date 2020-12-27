أطعمة غنية بعنصر الزنك احرص على تناولها للحصول على القدر الكاف من هذا العنصر الهام

يعد الزنك من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم فهو هام للبشرة والشعر وأيضاً يعمل على رفع مناعة الجسم لذلك لابد لنا من تناول أطعمة غنية بعنصر الزنك خاصة في ظل تلك الظروف القاسية التي يتعرض لها العالم بسبب خطر فيروس كورونا فلابد لنا من حماية أنسسنا ورفع مناعتنا بتلك الأكلات، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك الأكلات.

اللحوم:

أطعمة غنية بالزنك أشهر الأكلات التي تحتوي على الزنك:

تعتبر اللحوم من أولى المصادر للزنك ومن المهم إدخال اللحوم في طعامك ولو مرة واحدة في الأسبوع خاصة اللحوم الحمراء، حيث يحتوي المائة جرام فقط من اللحم المفروم على ما يقارب من 4.8 ملي جرام من الزنك وهو ما يعادل 44% من حاجة الجسم اليومية من الزنك.

ينصح بعدم الإكثار من تناول اللحوم فهي تسبب مشاكل كثيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية كما أنه مضرة لمصابي النقرص ويرتبط تناولها بالإصابة ببعض أنواع السرطانات لذلك يجب تناولها مرة واحدة في الأسبوع على الاكثر.

المكسرات:

تحتوي جميع أنواع المكسرات على نسبة عالية من الزنك بالغضافة إلى ذلك فهي تحتوي على مجموعة قيمة من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وتنشط الذاكرة فهي غذاء العقل الأفضل.

البقوليات:

الحمص والعدس والفول من أهم البقوليات الغنية بالزنك فيمكنك أن تحصل على 12% من حاجتك اليومية من الزنك من البقول وهي متوفرة في كل مكان وسعرها في متناول اليد على عكس اللحوم والمكسرات.

البذور:

أطعمة غنية بعنصر الزنك لتقوية المناعة:

تحتوي البذور مثل بذور السمسم والقرع أو اليقطين على نسبة عالية من الزنك وتناولها يوفر لك حصتك اليومية من الزنك بالإضافة إلى أن لها قدرة عظيمة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

الشوكولاتة الداكنة:

الشوكولاتة ليست حلوى لذيذة الطعم فقط بل هي طعام مفيد وصحي للغاية فيمكن أن يمدك مائة جرام من الشوكولاتة الخام الخالية من السكر بما يعادل ثلاثون في المائة من حاجتك اليومية من الزنك.

لا تكثر من تناول الشوكولاتة فهي من الأطعمة كثيرة السعرات الحرارية كما ان الشوكولاتة الصحية ليست الموجودة في البقالة والتي نتناولها بل الشوطولاتة الدارك أو الغامقة الخالية تماماً من السكر.

البيض:

يمكنك تناول البيض يومياً فهو يحتوي على نسبة لا بأس بها من الزنك كما يحتوي على البروتينات والكالسيوم وصحي تماماً للجسم.