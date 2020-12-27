طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة بطريقة سهلة وخطوات بسيطة

تتعدد مهام المرأة في العالم حيث أصبحت مماثلة للرجل من الناحية العملية وتختلف كل فتاة وامرأة عن الأخرى في الاهتمامات ولكن مهما تعددت مهمات المرأة يبقى اهتمامها الأكبر هو الشعر والبحث عن طرق جديدة لتصفيف الشعر وأيضاً تسعى دائماً لتغيير الروتين وذلك من خلال اللجوء إلى صبغات الشعر على الرغم من جمال الشعر وإتقان الصبغة في تغيير لون الشعر إلا أن هذه الصبغات تؤثر سلبياً على صحة الشعر ومع الوقت تؤدي إلي ظهور الشيب المبكر الذي يعتبر هاجساً لدى المرأة لذلك لا يُنصح بإستخدام الصبغات الكيميائية، وننقل لكم من خلال هذا المقال طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة. طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة المكونات: كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

نصف كوب من الخل.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير تحضير إناء متوسط الحجم حتى يستوعب حجم المكونات نقوم بوضع الماء الدافئ مع الحرص على عدم غليان الماء. ثم نقوم بإضافة الحناء بالتدريج مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة القهوة ونستمر بالتقليب يمكن وضع الماء حسب الحاجه ولكن مع الحرص على عدم جعل الخليط طري جداً أو متماسك جداً يجب أن يكون الخليط متماسك تماسكاً بسيط. يجب إرتداء القفازات العازلة قبل استخدام اليدين بسبب التأثير القوي الذي تتركه الحناء وفي حالة عدم توفر قفازات يمكنك وضع الفازلين على اليدين حيث يمكن وضعه كعازل بالإضافة إلي وضع الفازلين أعلي الجبهة على الوجه فعند سيلان الحناء يمكن أن تقوم بتغيير لون الجلد على الوجه لذلك يجب وضع الفازلين ليكون بمثابة طبقة تحمي الوجه. يجب غسل الشعر جيداً قبل وضع الخليط ثم نقوم بوضع الصبغة بإستخدام ورق الجرائد أو نوع متماسك من الورق ومن الأفضل مساعده شخص لكِ لوضع الحناء بحيث يستطيع تقسيم الشعر ورؤيته بشكل أوضح. نقوم بتغليف الشعر بكيس من البلاستيك لمدة لا تقل عن ست ساعات حتى يأخذ الشعر لوناً كاملاً وبعد ذلك تقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك. نلاحظ تغيير لون الشعر إلى البني الفاتح والذي يُعطي مظهراً جذاباً رائعاً. X إقرأ أيضاً: طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكركم بخطوات سهلة وبسيطة طريقة التحضير

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