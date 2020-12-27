ما دوت الخليج انواع فيروس كورونا الجديد وما دوت الخليج اعراض كل نوع، موضوع نتطرق اليه اليوم بعدما سجل اصابات كوفيد-19 ما يزيد عن 80 مليون والوفيات تعدت حاجز المليون و700 الف شخص.

وقد حظي الفيروس التاجي بعدة مسميات منها فيروس كورونا الجديد، أو فيروس كورونا المستجد، أو كوفيد 19، أو فيروس كورونا المتحور الجديد، أو فيروس كورونا nCov19 (بالإنجليزية: 2019-nCoV acute respiratory disease).

تضم عائلة فيروسات كورونا 7 أنواع من الفيروسات المختلفة التي يمكن أن تصيب الإنسان؛ أربعة منها - وهي الأكثر شيوعاً- تسبب عدوى الزكام أو نزلات البرد، إضافة إلى النوعين الخطيرين المسببين لعدوى خطيرة في الجهاز التنفسي والرئتين والمعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (بالإنجليزية: Middle East respiratory syndrome) واختصاراً (MERS)، والسارس أو ما يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادّة الوخيمة (بالإنجليزية: Severe acute respiratory syndrome).

اضافة الى فيروس كورونا الجديد الذي تمت إضافته مؤخراً لقائمة فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب الإنسان، والذي يتألف بدوره من عدة انواع لكل منها اعراضه الخاصة.

ما دوت الخليج انواع فيروس كورونا الجديد وما دوت الخليج اعراض كل نوع

نقل موقع "جريدة الاهرام" عن الدكتور عبدالعظيم الجمال، أستاذ دكتور الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس، قوله انه من الضروري معرفة الانواع الشائعة لفيروس كورونا حول العالم والاعراض التي يسببها كل نوع، خاصة بعد تفشي الموجة الثانية في العديد من دول العالم وظهور السلالة الجديدة للفيروس التي تبدو أكثر قدرة على نشر العدوى من سابقاتها.

وكان فريق بحثي من جامعة كينجز كوليدج البريطانية، أعلن عن رصد هذه الانوع واعراضها وسبل العلاج الافضل لكل نوع منها. ويعد هذا الاكتشاف سبقاً عليماً بارزاً لمساعدة الاطباء على تحديد المصابين الاكثر حاجة لاستخدام جهاز التنفس الاصطناعي بناء على نوع الفيروس المصاب به.

وكانت الاعراض المشهودة للموجة الاولى من فيروس كورونا تشمل السعال المستمر وفقدان حاسة الشم وارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على التنفس والصداع والام المفاصل.

وانواع فيروس كورونا الجديد كما أوضحها د. الجمال:

النوع الاول: يشبه الانفلونزا ولا يترافق عادة مع الحمى، ومن ابرز اعراضه فقدان حاسة الشم والتهاب الحلق والصداع وآلام الصدر. النوع الثاني: أكثر حدة من النوع الأول، ويمتاز بارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والصداع والتهاب الحلق والسعال المستمر وبحة الصوت. النوع الثالث: أكثر ارتباطا بالجهاز الهضمي ويتميز بالإسهال وفقدان الشهية والصداع وفقدان حاسة الشم وألم الصدر، ولا يظهر السعال إطلاقا في هذا النوع من فيروس كورونا الجديد. النوع الرابع: تتميز أعراضه بالحدة عن النوعين الأول والثاني (مستوى الخطر الأول: التعب الشديد)، وتشمل الاعراض صداع الرأس وارتفاع الحرارة والسعال الشديد وفقدان حاسة الشم وآلام الصدر وبحة الصوت والشعور بالإرهاق الشديد. النوع الخامس: وهو مستوى الخطر الثاني (التشويش و الاضطراب)، وتتميز أعراضه بالحدة وتشمل ارتفاع الحرارة والسعال الشديد وفقدان حاسة الشم والتهاب الحلق وبحة الصوت فضلاً عن الصداع الشديد والم العضلات والإرهاق العام والتشويش. النوع السادس: مستوى الخطر الثالث وهو الأخطر على الإطلاق، يجمع بين أعراض الجهازين الهضمي والتنفسي، وتشمل أعراضه ارتفاع الحرارة والصداع وفقدان الشهية والإسهال وآلام البطن والسعال الشديد وآلام الصدر والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وآلام العضلات والإرهاق الشديد والتشويش.

هذا وأكد د. الجمال وجود تفاوت في الاعراض بين مريض وآخر تبعاً لمناعة الشخص ونوعية الفيروس المصاب به.