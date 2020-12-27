طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون البني الأشقر والبني النحاسي بطريقة طبيعية

الحناء من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في صبغ الشعر منذ قديم الأزل، حيث تعطي للشعر ألأوان متعددة، وتستخدم في تزين الأيدي وجميع الأغراض التجميلية، مفيدة بطريقة كبيرة للشعر ليس فقط للصبغة بل تستخدم لتلف الشعر وتقصفة، وتمنعه من التساقط، تستخدم الحناء في صبغ الشعر باللون البني الأشقر وهذا اللون مواكباً للعصر، يمتاز هذا اللون ببريقه اللامع والجذاب، ويكون لائقاً أكثر على أصحاب البشرة البيضاء، فتابعونا للتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون البني الاشقر بطريقة طبيعية.

قد تختلف نتائج صبغ الشعر بالحناء تبعاً للمكونات المضافة لها، ويعطي درجات معينة ومتنوعة، واللون البني له درجات مختلفة، فتعالوا لنتعرف عليها.

كوب حناء.

2 حبة من الليمون.

ماء دافىء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة كركم مطحون.

فازلين.

جوارب.

ثوب قديم.

يحضر إناء بلاستيكي ويوضع فيه الحناء، ثم يتم إضافة الكركم والخل لها ويتم التقليب بواسطة ملعقة خشبية، ثم تخلط بواسطة الماء الدافئ.

يتم عجنها حتى الحصول على عجينة لينة وسهلة الفرد، تغطى وتترك في مكان دافىء لمدة 3 ساعات.

بعد مرور الوقت يتم وضع عصير الليمون على العجينة ويتم عجنها، ثم يقسم الشعر أربع أقسام ويوضع عليه الحناء حتى تتغلغل للشعر بالكامل.

يوزع القليل من الفازلين على الرقبة ومنطقة الجبهة والأذن.

يلف الرأس بكيس نايلون وتترك الحناء على الشعر 4 ساعات، ثم يغسل بالماء والشامبو.

يجفف الشعر بمنشفة قديمة.

مكونات الصبغة:

كوب من الحناء.

ماء فاتر.

عصير ليمونة.

علبة سفن أب حوالي 300 مل.

جوارب.

فازلين.

ثوب قديم.

فرشاة لتوزيع الحناء.

طريقة التحضير:

يحضر إناء بلاستيكي ويوضع فيه الحناء ثم يضاف إليها السفن أب، ويجب ألا يكون بارداً.

تقلب المكونات وإذا إحتاج إلى ماء ضعي القليل، ثم تغطى وتترك 3 ساعات، ثم يضاف إليها عصير الليمون وتعجن مرة أخرى.

تدهن منطقة الجبهة والأذن والرقبة بالفازلين.

يقسم الشعر وتفرد الحناء عليه بالتساوي حتى تتغلغل للشعر، ثم تترك على الشعر 4 ساعات، و يغطى الشعر بكيس من النايلون.

يغسل الشعر بالماء والشامبو، ثم ينشف بواسطة منشفة قديمة.