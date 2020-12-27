طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر والبني واستمتعي بلون جذاب للغاية

صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر من أكثر ألوان الشعر جاذبية وله إقبال كبير من قبل العديد من السيدات في الآونة الأخيرة، ويُعد الصبغ بالحناء هو الخيار الأمثل للحصول على طلة مختلفة وفي نفس الوقت لا تضري بشعرك، فإذا لجأتي لاستخدام الصبغات الموجودة في صالونات التجميل فإنك تعرضي شعرك للتلف والتدمير، أما الحناء ليس لها أي تأثير ضار على صحة شعرك، بل على العكس فإن الحناء قد أثبتت أن لها الكثير من الفوائد للشعر. طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر المكونات: كمية مناسبة من الحناء على حسب طول شعرك.

عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة كركم.

1 ملعقة من خل التفاح أو الخل الأبيض.

ماء دا فيء. طريقة التحضير والاستخدام: احضري وعاء عميق وأضيفي جميع المكونات التي ذكرناها سابقًا ماعدا الليمون.

اتركي الخليط في غصون ثلاث ساعات ليتخمر.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وامزجيهم ببعض جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة واتركيه على الشعر لمدة 4 ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك. هناك عدة درجات من اللون الأشقر ويُمكنك الحصول على الدرجة التي تريديها بطرق مختلفة، ولكن أنصحك عزيزتي بصبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر لأن الحناء تساعد في القضاء على فروة الرأس وترطيب وعلاج تساقط الشعر وأيضًا علاج الالتهابات الموجودة في فروة الرأس، ويُفضل عدم غسيل الشعر بعد صبغه بالحناء حتى يثبت اللون. صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي بالحناء صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي بالحناء المكونات: 10 ملاعق من مسحوق الحناء.

1 ملعقة من خل التفاح.

ماء.

ملعقة عصير ليمون.

3 ملاعق كركم بودرة. طريقة التحضير والاستخدام: فى طبق مناسب لخلط المكونات، أضيفي جميع المقادير السابق ذكرها سوياً حتى نحصل عن معجون متجانس.

اتركي الخليط لمدة 3 ساعات حتى يختمر جيداً.

طبقي الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات مع مراعاة تغطيته بكيس بلاستيكي.

اغسلي الشعر بعد ذلك بماء فاتر وشامبو مناسب للشعر، واستمتعي بلون شعر أشقر رمادي. صبغ الشعر باللون البني صبغ الشعر باللون البني المكونات: 5 ملاعق من القهوة.

3 ملاعق زيت خروع.

3 ملاعق زيت جوز هند.

كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: فى وعاء بلاستيكي أخلطي القهوة وزيت الخروع وزيت جوز الهند حتى تتجانس المكونات.

ثم يُضاف إليهم القليل من الماء حتى يتشكل لدينا معجون متجانس.

قومي بتسخين الخليط لمدة دقيقتين على نار هادئة جداً ثم ابدئي في تطبيق الصبغة على الشعر بواسطة فرشاة الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الجاري والشامبو.

كرري الوصفة مرة كل أسبوع واستمتعي بالفرق الناتج. X إقرأ أيضاً: طريقة صبغ الشعر باللون العسلي من منزلك طبيعياً وبدون استخدام الحناء

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