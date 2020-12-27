أقوي كيراتين طبيعي ساحر لفرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف نتيجة مبهرة

أقوي كيراتين طبيعي ساحر لفرد وتنعيم الشعر الخشن تختلف أنواع الشعر من سيدة لأخرى، فيوجد منهن من يعاني من الشعر الخشن والمجعد، ومنهن من يعاني من الشعر والمتساقط، ومنهن من يتمتع بشعر ناعم أملس وكثيف وطويل خالي من أي تجاعيد، وهذا حلم الكثير من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن شتى الطرق التي تمكنهم الحصول على شعر طويل قوي وناعم وأملس، ونحن اليوم نضع لكم أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على القضاء على مشكلة الشعر المجعد وفرد الشعر طبيعياً من أول استخدام.

تعرفي معنا على وصفات طبيعية لعمل كيراتين طبيعي بمكونات منزلية موجود في المطبخ المصري وهي:

يعمل صفار البيض من أهم العناصر المليئة بالبروتين وله دور كبير في زيادة نعومة الشعر من خلال مزج كمية من صفار البيض مناسبة لطول وكثافة الشعر وكمية مناسبة من زيت الزيتون وملعقة من العسل النقي، ويتم مزج المكونات معاً حتى تتجانس المكونات معاً ويطيق الخليط على الشعر مع عمل مساج لفروة الرأس لعدة دقائق ويغطى بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد، وننصح بعمل القناع من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع.

في إناء من البلاستيك نضع به كمية من الماء ويضاف له القليل من الماء الساخن، ونقوم بتقليب المزيج بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو الذي يناسب لنوع الشعر، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالقليل من زيت الزيتون ويطبق على الشعر ويترك الشعر مندي دون استخدام أي مصففات للشعر.

نقوم بخلط النشا مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الذرة وأخرى من عسل النحل، وتخلط المكونات بشكل جيد وتوضع في برطمان ويقلب ويوزع المزيج على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد، ويغطى بمنشفة حتى يجف.