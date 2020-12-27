طريقة عمل دبابيس الدجاج بالأعشاب والليمون، من الأكلات الشهية والمفضلة لدى جميع أفراد العائلة الدجاج أو كما يطلق عليها الأكثر الفراخ، يمكن التنوع في تحضير الطعام بوجبة أساسية أو طبق جانبي من الدجاج، يمكن استخدام كل قطعة من الفرخة في تحضير وجبة مختلفة وتحضيرها بأكثر من طريقة والتنوع في تتبيله.

دبابيس الفراخ بالمنزل، دبابيس الدجاج مفضلة لدى الأطفال والكبار ويمكن تحضيرها بالمنزل بطريقة يمكن تناولها من يتبع نظام دايت أو لا، يمكن تحضيرها بالفرن، ويمكن مشوية على الفحم، ويمكن تحضيرها بتتبيله مختلفة وجديدة سريعة وسهلة في تحضير ومقادير متوافرة لدينا بالمنزل، سنعرضها لكم اليوم عبر موقع ثقفني دبابيس الدجاج مثل المحلات.

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالمنزل

دبابيس الدجاج بالمنزل، يمكن تحضير اجمل الوصفات الشهية بأسهل الخطوات يمكن تحضير وجبة دبابيس كنتاكى المقرمشة، ويمكن تحضير دبابيس بالأعشاب والليمون، في الفرن يجب الاهتمام بتحضير مقادير ألتتبيله للحصول على طعم مميز.

مقادير دبابيس الدجاج بالإعشاب بالليمون.

عدد 4 قطع من دبابيس الدجاج(الفراخ). معلقة كبيرة من زيت الزيتون. معلقة كبيرة من الخل. عصير ليمونه. معلقة كبيرة من البقدونس المفروم. معلقة كبيرة من الكاتشب. معلقة كبيرة من المستردة. عدد1 فص ثوم مفروم. بشر ليمونه. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. معلقة صغيرة من بابريكا. معلقة صغيرة من الكمون. معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. ملح حسب الرغبة.

أولا يجب غسل دبابيس الدجاج جيدا.

ثانيا نبدأ في تحضير تتبيله نحضر وعاء عميق ونضع( الزيت+الخل+ الليمون+والكاتشب+الثوم+ المستردة+ والبقدونس+ بشر الليمون+ أضافه التوابل بهارات، ملح، بابريكا، كمون، فلفل اسود+ ويمكن أضافه القليل من السمسم اختياري+ ألشطه اختياري لمن يرغم في طعم سبايسى).

نحضر الدبابيس الدجاج ونقوم بعمل خطوط بالسكينة ويمكن أزاله الجلد.

نضع الدبابيس في ألتتبيله ونتركها لمدة ساعة ونص.

نحضر طاسة جريل أو طاسة ساخنة ونضع الدبابيس الفراخ ونتركها 5 دقائق ونقلب على الاتجاه الأخر ونتركها لمدة5 دقائق.

ثم نقوم بوضع ما تبقى من ألتتبيله فوق الدبابيس ويمكن وضعها في الفرن أو استكمال التسوية على الجريل بإضافة كوب من الماء ونقوم بتقليل النار لتسوية جيدة، ويمكن التسوية من البداية في صنية في الفرن.

بعد التسوية الجيدة نحضر طبق التقديم ويمكن تقديم طبق من السلطة الخضراء دايت.

طريقة تحضير دبابيس الفراخ

دبابيس الدجاج بالأعشاب والليمون، في المنزل يمكن التنوع في تحضير ألتتبيله لاختلاف الطعم والتقديم ويمكن تحضيرها ليس دبابيس فقط يمكن تحضير الفراخ بالكامل، أو الصدور، أو ألوراك ونضع القليل من البقدونس في طبق التقديم.