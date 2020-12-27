طريقة عمل مندي الدجاج بالفحم أشهر الأكلات السعودية مع سلطة الدقوس

طريقة عمل مندي الدجاج سهلة وبسيطة للغاية، والمندي وجبة سعودية أصيلة، لها في تاريخ المطبخ السعودي باع طويل، تلك الوجبات التي تركت بصمتها لدى الكثيرين، خاصة لدى الوافدين والمقيمين في السعودية، ممن تناولوا هذا الطعام الشهي، فلا يخفى علينا براعة النساء السعوديات في الطهي.

من أهم الجوانب والمكونات الأساسية في وجبات المطبخ السعودي، الاستخدام المتميز للتوابل والبهارات الأصلية، تلك التي تدخل ببراعة واحترافية في طريقة عمل كباب الميرو السعودي، و طريقة عمل الجريش القصيمي، مع طريقة كبسة اللحمة الأصلية، و طريقة عمل الحيسية الجيزانية باللحوح.

كل تلك الوجبات تعد من أشهر الوجبات والأكلات في المطبخ السعودي، وأخيرًا المندي السعودي بالدجاج الشهي، وهذه أبسط الطرق لعمل المندي الشهير في المنطقة العربية، ومنه المندي السعودي والمندي اليمني والمندي الأردني.

دجاجة كبيرة الحجم وكاملة، نظيفة ومقطعة.

كوب من الأرز البسمتي.

2 كوب من مرق الدجاج.

حبة بصل متوسطة الحجم، نظفيها وافرميها ناعمة جدًا.

4 ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

حبة بندورة (أو طماطم كما تسمى في بعض الدول)، متوسطة الحجم ومقطعة إلى مكعبات صغيرة للغاية.

3 حبات من الهيل (أو الحبهان في بعض الدول).

2 حبة كبش من القرنفل.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة صغيرة من البهارات والتوابل المشكّلة.

أولا قومي بتتبيل الدجاجة، باستخدام الملح والبهارات في وعاء عميق، واتركيها في التتبيلة لفترة من الوقت. في مقلاة على نار متوسطة الحرارة، قومي بوضع قطع الدجاج المتبلة، وعندما تنضج جيدًا ارفعيها عن النار. في إناء كبير الحجم قليلًا، ضعي الزبدة حتى تسخن، ثم أضيفي إليها البصلة الممقطعة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا، ثم أضيفي إليها الهيل مع القرنفل، والملح والفلفل الأسود ومرق الدجاج وقلبيهم سويًا بشكل جيد. ضعي الأرز البسمتي في الإناء، عندما يغلي المرق بالتوابل، وأضيفي إليه البندورا. غطي الإناء واتركي الأرز حتى ينضج، وذلك لما يقرب من ربع الساعة. في طبق التقديم ضعي الأرز البسمتي، ثم ضعي الدجاج فوق الأرز، بحيث يتشرب مذاق ونكهة الدجاج، وفي المنتصف قومي بعمل فراغ صغير، وعلى النار أشعلي قطعة من الجمر (الفحم)، حتى تسخن جيدًا ثم ضعيها في ورقة قصدير، وأغلقي الورقة عليها ثم ضعيها في منتصف صحن التقديم، وضعي غطاء فوق صحن التقديم، حتى يتشبع مندي الدجاج بطعم الفحم ورائحته، واستمتعي بوجبة سهلة التجهيز ومميزة المذاق.

أحضري حبة فلفل أخضر، ونظفيها وقطعيها إلى قطع صغيرة. قومي بتقطيع حبة بندورة (طماطم)، إلى شرائح صغيرة، وأضيفيها مع الفلفل الأخضر. أضيفي القليل من الكزبرة الخضراء الجافة، أو أحضري كزبرة طازجة وقطعيها إلى قطع صغيرة جدًا، وأضيفيها إلى المكونات السابقة. أحضري فص ثوم، واهرسيه جيدًا، وضعيه فوق الخليط السابق، مع رشة صغيرة من ملح الطعام وعصير ليمونة، ثم قلبيهم جيدًا وبالهناء.