خطوة بخطوة تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم وأسرار كفتة المطاعم

يبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن طريقة سهلة لعمل كفته الحاتي على الفحم في المنزل بدلاً من شرائها من المطاعم بتكلفة عالية جداً، والكثير من الأشخاص كباراً وصغار يحبون ويفضلون هذه الأكله الشهية واللذيذة التي تحتوي على مكونات عديدة مفيدة وشهية مثل اللحمة والبصب والبقدونس الذي يجعل رائحتها لذيذة وهائلة، لذلك سنقوم بنشر طريقة سهلة جداً لعمل الكفتة المشوية على الفحم مثل المطاعم. طريقة تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم طريقة تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم لعمل كفتة الحاتي وتتبيلها على الفحم تحتاجين إلى: نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثلاثة بصلات متوسطة الحجم.

عيش فينو أو كايزر.

كوب واحد من الماء.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة بهارتت مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة ضغيرة شطة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. إقرأ أيضاً: طريقة تحضير اللحمة قبل الشواء أولاً، يجب تقطيع العيش الكايزر إلى قطع متوسطة الحجم ووضعها في وعاء عميق وضعي فيه كمية الماء بحيث تكون كل جوانب العيس مليئة بالماء، واتركيه لمدة نص ساعة إلى ساعة حتى يمتص الهيش كمية الماء ويكون طري ولين.

ثم قومي بفرم البصل في الكبة أو بشرة ليكون ناعم تماماً.

بعد ذلك قومي بوضع اللحمة المفرومة في وعاء عميق وواسع ثم ضيفي كافة البهارات التي قمنا بذكرها مسبقاً مع نصف كوب من البقدونس المفرم ناعم وقلبيه جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.

بعد مرور ساعة قومي بعصر العيش جيداً وعصر البصل المفروم وقومي بوضعهم في طبق اللحمة المتبلة وتقليهم جيداً حتى تصبح اللحمة متبلة بكافة المكونات بطريقة جيدة.

واخيراً اتركي اللحمة بعد تتبيلها لمدة 60 دقيقة قبل الشواء.

قومي بإحضار صينية ألمنيوم وسياخ خشب للشوي وورق فويل وكمية من الفحم.

قومي بتشكيل اللحمة على شكل كورة متوسطة، وفي ذات الوقت تكون الصينية الألمنيوم المتغطاه بورق الفويل وضعي فيه الفحم الذي قد وضعتيه على النار حتى اشتعل، وضعي فوق الصينية شبكة الفرن.

ثم قومي برص اللحمة على الشواية وضعيها في الفرن على نار الشواية هادئة حتى تلاحظي نوزل قطرات من الزيت، ثم ادهني اللحمة بماء البصل الي تبقى منك سابقاً، وقلبيه كل 5 دقائق حتى ينضج تماماً، ثم قديمة بالهناء والشفاء. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة واللذيذة في المنزل بثلاث بيضات فقط وخطوات سهلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة بخطوة تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم وأسرار كفتة المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.