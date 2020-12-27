بدون ما يشرب نقطة زيت طريقة قلي البطاطس المقرمشة الصحية اللذيذة بطعم ومذاق زي المطاعم

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الاستمتاع بتناول البطاطس المقلية دون الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من الزيت، فالعديد من الناس يعانون من تناول الزيوت بشكل كبير وخاصة من لديهم بعض الأمراض مثل مرضي السكر فهي تتحول لديهم بنسب كبيرة من السكريات، ومن الممكن التعرض لزيادة فى الوزن بشكل كبير لمن يحاولون تقليل السعرات الحرارية. طرق قلي البطاطس بدون زيت طرق قلي البطاطس بدون زيت مكونات الوصفة:- أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

لتر ونصف من الماء المغلي.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف زعتر.

ملعقة وربع ثوم بودرة.

ملعقة ونصف نشا الذرة.

ملعقة وربع من الملح. طريقة التحضير:- نقوم بتقطيع البطاطس على شكل أصابع.

بعد التأكد من أن الماء مغلى جيداً نضع البطاطس فيه لثلاث دقائق.

نقوم بتحضير مصفاه وسكبها بها ثم فردها على صينية لتجف تماماً من الماء.

نقوم برش الملح والتوابل المختلفة عليها ونقلبها ونتركها لخمس دقائق.

نحضر صينية ونقوم بوضعها بالفرن للتحمير.

ننتظر خمس دقائق ونخرجها من الفرن.

تقدم ساخنة مع السلطات والمقبلات. بطاطس مشوية بطاطس مشوية مكونات الوصفة:- كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زبدة.

ملعقة جبن كريمي.

ملعقة بقدونس.

ملعقة فلفل أسود.

ببريكا.

جبنة موتزريلا.

ملعقتين بارميزان.

ورق ألمونيوم. طريقة التحضير:- نقوم بغسل البطاطس وتجفيفها ولفها داخل ورق الألمونيوم ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

لمدة لا تزيد عن نصف ساعة على صينية كبيرة.

نخرجها من الفرن بعد الوقت المحدد ونبدأ بثقبها من الداخل لتجهيزها للحشو.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها ونضيف إليها البطاطس مع هرسها.

نبدأ بإضافة الخليط داخل البطاطس من الداخل ثم نضيف الموتزريلا من الأعلى وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة مرة أخرى.

يمكن بعدها اخراجها وتقديمها ساخنة مرة أخرى مع بعض الجبن. البطاطس المقلية بالبقدونس البطاطس المقلية بالبقدونس مكونات الوصفة: حبتين من البطاطس.

ربع ملعقة كمون.

نصف ملعقة بقدونس.

ربع ملعقة ملح. طريقة التحضير: نغسل البطاطس جيداً ونقطعها لقطع صغيرة.

نقوم برشها بالملح ونتركها لفترة.

نضع عليها الكمون والبقدونس ونضعها بالفرن داخل الفويل.

نخرجها وتقدم ساخنة.

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