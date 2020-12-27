اعملي دجاج كنتاكى بالطريقة الأصلية في البيت مثل الجاهزة وتحدي

طريقة عمل دجاج كنتاكى الأصلية، دجاج كنتاكي يعد من أجمل الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة الاطفال، لأنه يتميز بطعم لا يوجد مثله ومقرمش، ورائحة لذيذة، تجعل الإقبال عليه بكثرة، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج كنتاكي. طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية المكونات 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من الطحين.

دجاجة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا. مقادير تحضير التتبيلة ربع كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة من زيت نباتي.

4 ملاعق صغيرة من صوص الشطة الحارة. خطوات تحضير دجاج كنتاكي الأصلية قومي بتقطيع الدجاجة إلى ثمانية قطع، ثم نظفيها بشكل جيد بالماء. ضعي قطع الدجاج في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي عصير الليمون والفلفل الأسمر، وباقي مكونات التتبيلة إلى الدجاج، ثم اخلطيهم جيدا، حتى تتبل قطع الدجاج. ضعي خليط الدجاج في الثلاجة لمدة 24 ساعة، قومي بتصفية قطع الدجاج من التتبيلة جيد، حتى تتخلصي من الماء الزائدة من التتبيلة. امزجي البيكنج باودر مع مقدار البيض، ثم اخفقيهم لمدة دقيقتين، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الدجاج في الخليط السابق، اخلطي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعي بها الدجاج، ثم اخلطيهم جيدا، حتى تغلف قطع الدجاج جيدا. ضعي الدجاج بوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة، حتى يتماسك الخليط بقطع الدجاج. ضعي وعاء كبير به زيت غزير على نار متوسطة، ثم ضعي الدجاج به، ثم اتركي الدجاج حتى ينضج تماما ويكتسب لونه ذهبي، ويصبح جاهز للتقديم. يمكنك تقديم دجاج كنتاكي مع بعض السلطات وقطع الخبز أو الأرز بالكاري، والصوص المختلفة، مثل الكاتشب. قدمي الدجاج وهي ساخنة قبل أن تهدأ. طريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمش خطوات تحضير دجاج كنتاكي الأصليةطريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمش المكونات كيلو من دبابيس الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الكاري.

كوب من الحليب.

نصف كوب كبير من الدقيق.

ربع كوب صغير من الخل. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش اخلطي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكاري والحليب والخل. ضعي دبابيس الدجاج في الخليط وضعي الدجاج بالثلاجة لمدة ثلاث ساعات. ثم ضعي الدجاج في الدقيق، وبعد ذلك ضعي الدجاج مرة أخرى في التتبيلة. قومي بقلي الدجاج في زيت غزير حتى تصبح مقرمشة. X إقرأ أيضاً: كيكة البسكويت الباردة حضريها في 10 دقائق بدون فرن طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

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