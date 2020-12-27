خلطه التخلص من الشيب في يومين وشرح طريقة ازالة الشيب من الشعر نهائيا

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام وصفة لعلاج الشيب نهائيا، فكما نعلم أن الشيب من أكثر الأمور التي تتسبب في الإحراج الدائم للكثير سواء للرجال والنساء وخاصة وأن كان شيب مبكر، ومن هنا يسعي البعض لمعرفة وصفات علاج الشعر الأبيض، ونحن من هذا المنطلق نقوم بسرد عليكم خلطه التخلص من الشيب في يومين وكذلك طريقة ازالة الشيب من الشعر باستخدام المريميه والحناء فتابعوا معنا.

وصفة لعلاج الشيب

4 ملاعق من المريميه.

معلقة متوسطة من الشاي.

معلقة صغيرة من القرنفل المطحون.

4 ملاعق من الحناء.

خلطه لعلاج الشيب

نقوم بطحن نبات المريميه جيداً ثم يغلي المريميه في نصف كوب من الماء لمدة خمس دقائق ثم تترك قليلاً حتي تبرد.

ثم نأخذ كمية الشاي ونغليه جيداً جدا في نصف كوب من الماء حتي يصبح ثقيل ثم يترك جانباً ليبرد.

ثم نأخذ بولا واسعة ونضع فيها كمية الحناء، ثم نضيف القرنفل المطحون على نصف كوب الشاي المغلي عليها.

ثم نضع فوق بولا الحناء أيضاً نصف كوب المريميه ونقلبهم جيداً جداً ثم نتركها لمدة قليلة حتي تلاحظ أن بدأ يغمق لونها.

ثم نبدأ بتوزيع خليط الحناء على الشعر بداية من الجذور ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيك ونترك خلطه الحناء على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر ويكرر اسبوعيا لاستمرار النتيجة.