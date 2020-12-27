حضري المكرونة البشاميل على اصولها بكل سهولة

طريقة تحضير المكرونة البشاميل، تعد المكرونة البشاميل من أهم المأكولات التي يعشقها الكثير من الأشخاص فيتم تحضير البشاميل بأكثر من حشو يمكن بالسجق أو البسطرمة أو الجبن وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها بالشكل الملائم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل. مكونات المكرونة البشاميل: نصف كيلو من المكرونة.

مياه مغلي.

ملعقتين من الزيت النباتي.

كمية من ملح الطعام.

أربعة ملاعق من الدقيق.

زبدة طرية.

فلفل أسود.

ملح طعام.

مرق دجاج.

بيضتان دجاج.

لبن دسم.

نصف كأس من الكريمة.

كأس من الجبن الموزاريلا.

كأس من الجبن الشيدر.

جبنة شيدر.

ربع كيلو من اللحم.

بصلتان متوسطتان.

زيت طعام.

صلصلة.

فلفل اسود.

رشة جوز الطيب.

بهارات لحمة.

حبهان.

بابريكا.

ثمرة فلفل اخضر. خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجة: مكونات المكرونة البشاميل:خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجة: إما بالنسبة للحمة المفرومة المعصجة يتم عملها بالخطوات التالية: في الأول يتم تنظيف البصل وفرمه جيداً ويتم وضعه في مقلاة مع إضافة الزيت. بعدها تقليبه في المقلاة ثم قومي بإضافة اللحم المفروم. قومي بالتقليب جيدا لحين أن يصبح لونه بن ثم إضافة البهارات والتقليب لحين أن ينضج اللحم. خطوات تحضير المكرونة البشاميل: يتم سلق المكونات جيداً في المياه ويتم إضافة الملح والزيت لحين أن تنضج بصورة نهائية ويتم تصفيتها في مصفاة وغسلها بالمياه البارد. يتم وضع زبدة في إناء لحين أن تذوب ويتم وضع الدقيق لحين أن يتغير اللون إلى الأصفر ويتم إضافة اللبن والتقليب جيداً بمضرب السلك اليدوي لحين أن يصبح القوام متجانس. يتم إضافة نصف كمية من الجبن وبعد ذلك يتم إضافة ضافة مرق الدجاج ويتم تقليب الخليط بشكل جيد ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والبيض وخلطهم جيداً. يتم تحضير صينية ودهنها بالسن وتقسيم المكرونة إلى نصفين ويتم وضع النصف الأول من المكرونة في صينية ويتم تقليب الخليط وفرده في الصينية ثم وضع عصاج اللحمة. وضع النصف الثاني فوق العصاج بعد خلطه بالشاميل ويتم تغطية العصاج بالمكرونة ويتم سكب باقي البشاميل على الوجه ويتم رش الجبن على الوجه وإدخال الصينة في الفرن. طريقة عمل النجرسكو: خطوات تحضير المكرونة البشاميل:طريقة عمل النجرسكو: تعتبر النجرسكو من أفضل أنواع المعجنات المحببة لدى الكثير من الأشخاص وتعمل بالدجاج المخلي وسنحضر من خلال السطور التالية المكونات ومقاديرها بالتفصيل، كما سنوضح بالخطوات طريقة تحضيرها: مكونات النجرسكو بالدجاج: 500 جرام من المكرونة القلم. لتر ونصف مياه مغلي. ملعقتين من الزيت. كمية من ملح الطعام. خمسة ملاعق من الدقيق. سمنة أو زبدة ملعقة واحدة كبيرة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملح طعام. مرق دجاج. بيضتان وسط. كيلو لبن دسم. نصف كوب من الكريمة. كوب من الجبن الموزاريلا. 500 جرام من الدجاج المخلي. بصلة كبيرة مفرومه. زيت طعام. صلصلة. رشة جوز الطيب. بهارات لحمة. حبهان. بابريكا. ثمرة فلفل اخضر حراق أو رومي. X إقرأ أيضاً: اعملي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة بمكونات سهلة موجودة في مطبخك مكونات النجرسكو بالدجاج:

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