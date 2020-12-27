الكريم السحري لتفتيح الجسم ومنطقة الإبط وهو أفضل كريم طبيعي لتفتيح الجسم

أفضل كريم طبيعي لتفتيح الجسم ، تعد الكريمات المستخلصة من المكونات الطبيعية أفضل حل لتفتيح الجسم، حيث تعد البشرة الداكنة أو السمراء مشكلة لمعظم الناس وخصوصًا النساء لما يحرصن على ظهورهن بأفضل مظهر وأجمل هيئة، ويلجئ النساء للكريمات الطبيعية لما تحتوي مستحضرات التجميل الصناعية تلحق الضرر بالبشرة والجسم عامة، وفيما يلي سنوضح خطوات عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم بكل سهولة تابعوا معنا .

أفضل كريم طبيعي لتفتيح الجسم كريم الموز والعسل والليمون

يعد الموز والعسل والليمون مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة بصورة صحية، كما تساعد على تفتيح الجسم وإزالة البقع الغامقة من عليه.

موزة متوسطة الحجم.

ملعقة طعام صغيرة من العسل.

ملعقة طعام صغيرة من عصير الليمون

قومي بهرس الموزة في إناء حتى تصبح مهروسة تمامًا ولا يوجد بها أي تكتلات، ثم قومي بمزج كمية العسل والليمون وتقلبيهم جيدًا للحصول على ملمس كريمي.

قبل تطبيق الكريم على الجسم يجب غسل المكان المراد تفتيحه جيدًا، وتجفيفه من المياه.

ضعي الخليط على جسمك، وأفرديه بواسطة أصابعك، ثم قومي بتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة للحصول على النتائج المطلوبة.

ثم قومي بغسل الجسم بماء بارد

للحصول على أفضل نتيجة فعاله نكرر الكريم مرتين في الأسبوع .

مكونات كريم الموز والليمون لتبيض الجسمطريقة تحضير واستخدام كريم العسل والليمون لتفتيح الجسم

كريم الزعفران لتفتيح الجسم

يعد الزعفران مكون طبيعي يساعد على تفتيح الجسم لما يحتوي على مكونات طبيعية ويتم تحضيره كالآتي

مكونات تحضير كريم الزعفران لتفتيح الجسم

ثلاث أو أربع عيدان من خيوط الزعفران الطازج.

ملعقة طعام كبيرة من الحليب خالي الدسم.

قطعة من القطن.

طريقة تحضير واستخدام كريم الزعفران لتبيض الجسم

قومي بنقع عيدان الزعفران في كمية الحليب لمدة ثلاث أو أربع ساعات.

اغسلي وجهك أو جسمك جيدًا ثم قومي بتجفيفه ووضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها ومزجه بقطعة القطن.

قومي بترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم اغسلي المنطقة بالماء البارد لغلق المسام.

كرري هذا الكريم يوميًا على المكان المراد تفتيحه.

وفي نهاية المقال قدمنا لكم طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتفتيح الجسم، ولكن عليك تجنب أي مستحضرات تجميلية قد تؤذي الجسم، ولكن قومي باستخدام كريمات طبيعية إذا أردت تفتيح الجسم بسرعة.