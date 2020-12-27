اهم العوامل الموثرة في الصحة النفسية وفى سلوك الفرد

الصحة النفسية هي قدرة الفرد في التعامل مع كل من حوله وكيف يجعل عقله يتغلب على الانفعالات الناتجة عن تأثره بأي عامل محيط به ويجعله سريع الغضب والانفعال أو غيرها أو الطريقة التي يجب أن يتبعها الأشخاص لكى يحافظوا على صحتهم النفسية حتى يستطيعوا أن يجدون الحلول المناسبة لأي مشكلة تواجههم فتوجد هناك العديد المدارس النفسية التي عن طريقها تم تعريف الصحة النفسية وهى كالاتي.

المدارس النفسية التي عن طريقها تم تعريف الصحة النفسية

• مدرسة التحليل النفسى: ومثلها عالم النفس فرويد وتم تعريف الصحة النفسية بانها القدرة على أنجاز العمل وان الإنسان مادام لا يعانى من أي مرض يمنعه من ذلك وهى تعتبر الصحة النفسية فيه بانها نقيض للمرض.

• المدرسة السلوكية: يتم اختيار الشخص السلوك المناسب مع المواقف التي يواجهها وذلك لعن طريق ما اكتسبه من الأفكار الاجتماعية التي اكتسبها من المجتمع الذي يعيش بداخله.

• المدرسة الإنسانية: ويمثلها العالم ماسلو هي امتلاك الإنسان شخصية سوية تستطيع التعامل مع من حولها وشخصية اخرى غير سوية لا تستطيع التعامل بشكل حسن مع ما يحيط به.

عوامل الصحة النفسية

عوامل كثيرة في مجتمعنا تؤثر على صحتنا النفسية وعلى سلوكيات الأفراد وفى الغالب كلها عوامل محيطة بنا سواء من صغرنا أو عندما نكبر تؤثر علينا وتجعلنا نعانى وتؤثر في سلوكنا أيضا وتجعلنا نعانى من مرض الصحة النفسية توجد العديد من العوامل التي تؤثر في الصحة النفسية وفى سلوك الفرد ومنها:

1. الأسرة: وهى احد العوامل الأساسية التي تؤثر في الصحة النفسية فالشخص الذي ينشا باسرة مرتبطة يكون شخصا صاحب شخصية سوية ونفسية معتدلة وخالية من الأمراض النفسية بعكس الأشخاص الذين يعيشون حياة مضطربة في صغره نتيجة الخلافات الأسرية لعدم وجود أسرة مترابطة فهم من تكثر بهم الأمراض النفسية وبكثرة.

2. العمل:وطبيعة العمل تؤثر على نفسية الفرد ومن المؤثرات الأساسية فمن يعمل في أجواء هادئة ومناسبة ويكون مرتاحا نفسيا يستطيع القيام بعمل افضل وبالعكس وجودة في ظروف غير مناسبة وغير مريحة نفسية فعلى سبيل المثال عمل الأشخاص تحت أشعة الشمس المباشرة في أيام الصيف دون توفير أي وسيلة من وسائل الحماية لحمايتهم من أشعة الشمس التي تؤثر عليهم نفسيا فيما بعد.

مفاهيم تعتمد على الصحة النفسية

توجد بعض المفاهيم التي تعتمد على الصحة النفسية:-

• الشخصية:هي مكون من المكونات الرئيسية للإنسان وهى تعتمد على استجابة الشخص للظواهر المؤثرة وكيفية توجيهها لسلوك الإنساني بم أن الفرد لا يعانى من أي مرض نفسى أو عصبي.

• الإحباط:هي احدي الحالات التي تؤثر على حالة ونفسية الشخص وخاصة عند وجود معوقات أثناء عمله أو القيام بعمله أو من تحقيق أهدافه الخاصة به و تزول حالة الإحباط بزوال العوامل التي كانت السبب في ذلك.

• العدائية: هو سلوك فردى يجعل الشخص ليهاجم نفسه أو أي شخص اخر سواء بتوجيه الكلام لهم أو عن طريق إيذاءهم جسديا ويعتبر هذا سلوك غير صحيح وغير مقبول في التعامل مع الأشخاص.