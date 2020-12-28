أسرع وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع بطريقة امنه و فعاله

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر لشعر جذاب وساحر مثل الهنود، تسعي الكثير من الفتيات والسيدات إلي التمتع بشعر طويل وكثيف مثل الهنود، وذلك لأنهم يتمتعون بالشعر الطويل الساحر حيث يعتمدون علي المكونات الطبيعية المتوافرة لديهم حتي تمنحهم شعر جذاب وصحي، ولكن نحن دائماً ما نعرض الشعر للعديد من العوامل التي تؤثر علي مظهره وشكله الخارجي مثل تصفيف الشعر وتمشيطه بعد الاستحمام مباشرة مما يعرضه للتساقط والتلف، أو نتيجة استخدام المكواة والإستشوار للحصول علي شعر ناعم وأملس مما تتسبب في تقصف الشعر وضعفه.

تطويل وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية تمنحك نتيجة فعالة لشعر قوي وطويل

تطويل وتكثيف الشعر يتطلب اهتمام كبير منك للحفاظ علي قوته ولهذا تبحث كل النساء عن أفضل الحلول حتي تتمتع بشعر طويل وكثيف في أقل وقت ممكن، ولهذا تعتمد علي المواد الكيميائية من خلال شراء منتجات خاصة للعناية بالشعر، ولكن تسبب هذه المنتجات ضرر كبير للشعر علي المدي البعيد في حين أنه يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر حتي تحصلين علي تطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه.

وصفة البيض والعسل لتطويل وتكثيف الشعر

يساعد البيض علي تعزيز نمو الشعر وتطويله في وقت قصير، كما يحتوي بياض البيض علي البروتين والكبريت اللازم لتحفيز نمو بصيلات الشعر في فروة الرأس ويمنع تساقطه، أما العسل يحتوي علي خصائص هامة لترطيب الشعر وإمداده بالتغذية مما يزيد من طول وكثافة الشعر.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قومي بخلط المكونات جيداً ثم توضع الوصفة علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك ثم تترك علي الشعر لمدة 20 دقيقة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الخفيف ويتم تكرار وصفة البيض لتطويل وتكثيف الشعر مرتين في الأسبوع لشعر كثيف وطويل.

مكونات وصفة تطويل وتكثيف الشعرطريقة تحضير وصفة تطويل وتكثيف الشعروصفة الأفوكادو وعصير الليمون لتطويل وتنعيم الشعر

يحتوي الأفوكادو علي فيتامين E الذي يعزز نمو نمو الشعر كما يحفز نمو بصيلات الشعر، كما يحتوي علي البيوتين الذي يقوم بترطيب ولمعان الشعر، أما عصير الليمون يقوم بتطهير فروة الرأس من الفطريات والالتهابات المسببة لتساقط الشعر.

ثمرة أفوكادو طازجة.

عصير ليمون فريش.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بهرس ثمرة الأفوكادو حتي تحصلي علي معجون ناعم، ثم أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وامزجي المكونات جيداً.

توضع الوصفة علي فروة الرأس والشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالشامبو الخفيف، ويتم تكرار وصفة تطويل وتكثيف الشعر مرتين في الأسبوع لتتمتعي بشعر صحي وقوي.

مكونات وصفة تطويل وتنعيم الشعرطريقة تحضير وصفة تطويل وتنعيم الشعروصفة الألوفيرا والعسل لتطويل الشعر وتكثيفه

الألوفيرا من أقوي العناصر التي تحفز بصيلات الشعر علي النمو كما تمنح الشعر الترطيب اللازم وتحد من تساقطه، أما العسل يقوم بتطهير فروة الرأس من القشرة التي تتسبب في عدم نمو الشعر لشعر أكثر طولاً.

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.

1/4 كوب من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

قومي بمزج الألوفيرا والعسل جيداً ثم أضيفي زيت الزيتون والزبادي واخلطي المكونات حتي تتجانس.

ضعي الوصفة علي كامل الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء والبلسم، وتكرر وصفة تطويل وتكثيف الشعر مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

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مكونات وصفة تطويل الشعر وتكثيفهطريقة تحضير وصفة تطويل الشعر وتكثيفه