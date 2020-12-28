طريقة عمل صابونة البابايا السحرية بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة

يتم تحضير صابونة البابايا من ثمرة البابايا، وتحتوي هذه الثمرة على فوائد عديدة لأنها تحتوى على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في علاج مشاكل البشرة، ويتم استخدام الصابونة لتفتيح وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، ولها دور فعال في التخلص من البثور وحب الشباب، وذلك لاحتوائها على إنزيم البابايين، ولا يقتصر استخدامها للبشرة فقط بل هي مفيدة جداً للشعر والجسم، فمكوناتها طبيعية ولا يدخل في تحضيرها أي نوع من المكونات التي تضر بالبشرة، لذلك يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة واستخدامها بشكل يومي للحصول على بشرة نقية وناعمة، وسنتناول في هذا المقال شرح مكونات وطريقة تحضير صابونة البابايا بالمنزل.



مكونات عمل صابونة البابايا

مكونات صابونة البابايا مكونات طبيعية جداً ومفيدة للبشرة وهي كما يلي:ـ

ثمرة واحدة من فاكهة البابايا.

صابونة غار.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

تحضير صابونة البابايا يعد أمر سهل وبسيط، ويتم بخطوات سهلة جداً هي كالتالي:ـ

نقوم ببشر صابونة الغار باستخدام المبشرة، ونضعها في إناء متسع ونضيف إليها ماء الورد. بعد ذلك نقوم بتقطيع ثمرة البابايا، ويتم خلطها مع زيت الزيتون وزيت اللوز والنشا واللبن البودرة باستخدام الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نضع خليط الصابون المبشور مع ماء الورد على نار هادئة، ونقلبه ثم نضيف له خليط ثمرة البابايا ،ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. نرفع الخليط من على النار بعد التأكد من ذوبان الصابون تماماً. نعمل على صب الخليط في القوالب الخاصة بتشكيل الصابون، ونتركه لكي يجف تماماً. بعد ذلك قومي باستخدام الصابونة يومياً لكى تمنحك بشرة مشرقة ونقية.

مكونات ماسك البابايا لترطيب البشرة

يمكنك صنع ماسك من ثمرة البابايا لترطيب البشرة كالتالي:ـ

نقوم بخلط ملعقة من العسل يعمل العسل كمضاد للبكتيريا مع ملعقة من ثمرة البابايا المطحونة، ويتم خلطهم معاً جيداً.

يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة 25 دقيقة، ثم نقوم بإزالته باستخدام الماء الفاتر، قد يتسبب استخدام الثمرة في حدوث حساسية لبعض الأشخاص بسبب وجود مادة اللاتكس التي تسبب تهيج للجلد، لذلك يجب عدم استخدامها من قبل هؤلاء الأشخاص.