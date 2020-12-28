طريقة عمل الكيك المخطط بوصفة سهلة وسريعة بشكل مشوق وجذاب

الكيك المخطط من أنواع وصفات الكيك الجميلة في الطعم والشكل، ويقبل على أكلها الصغار والكبار لما لها من طعم جميل وشكل مشوق وجذاب ومغذية فى نفس الوقت، ويمكن للأطفال أخذها معهم المدرسة لأنها تحتوى على مكونات مغذية، حيث تساعدهم على التركيز مثل البيض الذي يحتوي على البروتين والحليب والكاكاو الذى يعمل زيادة نسبة الهيموجلوبين وزيادة تدفق الدم في أنسجة الجسم، والاطفال يحبوها بدرجة رهيبة علشان طعمها وشكلها الجميل، حيث يتم إعداد هذه الكيكة بعدة طرق مختلفة وشكل مختلف وتقدم مع كثير من المشروبات منها الشاي والعصير، وسوف نقوم في هذا المقال بتوضيح مكونات وطريقة عمل الكيك المخطط بالتفصيل.

مكونات الكيك المخطط

هناك العديد من المكونات التي يتم بها إعداد الكيك المخطط وهذه المكونات كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

2/3 كوب من الزبدة اللينة أو السمن أو خليط من السمن والزيت.

3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو السادة الخام.

3 حبات كبيرة من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الكيكة

وسوف نقدم لكم طريقة تجهيز الكيكة بكل سهولة وبساطة وهي:

نقوم بتحضير اناء عميق ومضرب كهربائي وممكن نعملها في الخلاط الاول نضع به السكر والزبدة أو السمن أو خليط السمن والزيت حسب الرغبة ونضربهم جيدا. ثم بعد ذلك نضع البيض واحدة ونضيف معه الفانيليا ونضربهم جيدا ثم نضيف الحليب ونخلطهم مع بعض. نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعض الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر وإضافتها إلى الخليط السابق تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق وتمتزج جميع المكونات مع بعض. وبعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط الي نصفين متساويين في إناءين ثم ناخذ واحد من الاثنين ونضيف إليه الكاكاو الخام ونمزجهم ببعض جيدا. ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة وندهنها بالسمن ونرش عليها الدقيق ثم نقوم بصب حبه من الخليط الابيض ونضع عليها حبه من خليط الكاكاو ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية الخليطين، وممكن نعملها باستخدام المعلقة ملعقة من الخليط الابيض وعليها ملعقة من خليط الكاكاو وهكذا، وبعد الانتهاء من الخليط نقوم باحضار خلة الاسنان او الشيش طاووك ونقوم بتمريرها من المنتصف إلى جانب الصينية ونسحبها شوية ونرجع بها مرة اخرى الى المنتصف وهكذا حتى نحصل على الشكل المخطط. ثم ندخلها بعد ذلك في الفرن بعد تسخينه على درجة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح من 45:55 دقيقة إلى أن ينضج الكيك. نخرجها من الفرن ونتركه حتى تبرد تماما قبل التقديم وبعد ذلك تقطع وتقدم مع الشاي أو بدونه وبالهنا والشفا.