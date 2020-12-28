فوائد زيت الريحان المتعددة لتطويل الشعر واستخداماته الرائعة والرهيبة

زيت الريحان يعتبر من النباتات الاستوائية العطرية التي تدخل ضمن بعض العطور ويعمل على الشعور بالراحة وفي بعض القارات كانوا يضعون الريحان في يد الميت قبل الدفن، وحيث أنه من النباتات المذكورة في القران الكريم وتوجد أنواع كثيرة من الريحان في العالم ويستخدم في أشياء كثيرة ويستخدم في بعض الأكلات ليعطي رائحة جميلة، وله فوائد متعددة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على فوائد زيت الريحان المتعددة وفوائده للشعر.

فوائد زيت الريحان لتطويل الشعر

يحتوي زيت الريحان على فوائد لتطويل الشعر وذلك من خلال تدليك فروة الرأس جيداً بالزيت حيت يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر ويمنع الشعر من التساقط ويعمل على ترميم الشعر المتقصف والتالف وإعادة نموه ويحافظ على جذور الشعر حتي الأطراف وينصح باستخدامه الاشخاص الذين يعانون من مشاكل الصلع ويعمل على سرعة إطالة الشعر بدرجة رهيبة ويساعد على كثافة الشعر الخفيف.

فوائد الزيت المتعددة والرهيبة

يحتوي زيت الريحان على العديد من الفوائد وهي كالتالي:-

يدخل في صناعة بعض من أنواع العطور.

يمكن للمرأة تناوله بعد الولادة للمساعدة على عودة الرحم إلى طبيعته.

يعمل على تخفيف ألم لسعة النحل أو أي من الحشرات الصغيرة الأخرى

يمكن استخدام بعض القطرات من الزيت لماء الاستحمام لتعطير الجسم برائحته الجميلة.

يمكن استخدام بعض قطرات الزيت في موقد زيتي لتعطير الجو، ويعمل على الشعور بالانتعاش.

يساعد الأطفال والكبار في علاج انتفاخ البطن، ويمكن مزجه مع زيوت أخرى ودهن مكان الالم، ويخلص الجسم من البكتيريا والفطريات.

يعمل على التئام الجروح عن طريق استخدامه ككمادات، ويستخدم كمدر للبول ويعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة عملية البناء الضوئي.

يعمل على الشعور بالاسترخاء وتخليص الجسم من التعب والإرهاق اليومي، ويعتبر فاتح شهية ومنشط لإفرازات المعدة، ويعالج حالات التشنج السريع.

يستخدم لعلاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتجاعيد والهالات السوداء وأثر الحبوب، وذلك من خلال وضع بعض القطرات القليلة على قطعة من القطن ودهن الحبة.

يستخدم لعلاج حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية، وذلك من خلال مزج بعض نقاط من زيت الريحان مع بعض نقاط من زيت اللوز أو زيت عباد الشمس ويكون عدد النقاط متساوي.