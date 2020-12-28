خطوات تحضير تورتة بابا نويل للكريسماس تعتبر تورتة الكريسماس من العادات المتعارف عليها في جميع البلاد العربية والاروبية حيث تقوم معظم الأشخاص بصنعها لأفراد عائلتها احتفالا بالكريسماس حيث نعمل على صنع تورتة لكى نجعل شكلها أو نرسم بداخلها بابا نويل فأنها من مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة حيث أن الأطفال يحبونها ويفضلونها ويفرحون بتواجدها بالمنزل فان معظم سيدات المنزل يبحثون عن الطرق المختلفة والمتنوعة لصنع تورتة الكريسماس وذلك لإدخال البهجة على أفراد أسرتها ولكى تحصلي على تورتة تجعل أفراد عائلتك سعيدة يجب اتباع خطوات تحضير تورتة بابا نويل للكريسماس بشكل مميز ومذاق رائع وذلك يتم عند اتباع الخطوات وتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على أشهي واطعم تورتة كريسماس بشكل جذاب ومذاق لذيذ. المقادير 1/2 كيلو كريم شانتية خام

1 كوب سكر

3 كوب مياه مثلجة

جليتر لماع

شيكوبون اسود ملحوظة اعمل على وضع السكر حبيبات وليس بودرة وذلك لأنة لو كان بودرة حيعمل أن يجعل الكريم شانتية يمط ولن يكون جيد عند استخدامه. كيفية تحضير الكريم شانتية اعمل على احضار بوله كبيرة اضع فيها 3 كوب مياه مثلجة وعليهم 1 كوب من السكر واعمل على ضربهم حتى يذوب السكر بشكل جيد.

اعمل بعد ذلك على وضع الكريم شانتية واضربه جيدا حتى يصبح قوامة ثقيل وجامد. اعمل على احضار بوله نظيفة واخذ معلقة كبيرة من الكريم شانتية واضع علية نقطة بسيطة من اللون الأحمر الخاص بالطعام واضرب لحد ما اللون يختلط بالكريمة بشكل جيد وذلك حيكون خاص بوجه بابا نويل.

أيضا اعمل على احضار بوله اخرى نظيفة واضع بها معلقتين كبار كريم شانتية ثم اضع اللون الأحمر بالتدريج حتى اصل إلى اللون الأحمر الواضح لكى اعمل بية طاقية بابا نويل. ملحوظة الأفضل في استخدام الألوان الخاصة بالطعام هو استخدام اللون السائل وليس اللون البودرة. استخدام اللون البودرة يعطى لون جيد ولكن طعم غير محبب. لذلك افضل استخدام اللون السائل حتى وان تطلب وضع كثير منة ولكن بيعطى نتيجة ممتازة وطعم جيد ومذاق حلو. تحضير السيرم لسقى الكيك 1/2 كوب سكر وعليهم كوب مياه وقليل من عصير ليمون. اضعهم على النار واتركه يغلى مدة من الوقت ليس بالكثير ثم أرفعة من على النار بعد ما يكون جاهز. اترك السيرم حتى يبرد تماما ثم أقوم باستخدامه. تجهيز الكيك لتزيين خطوات تحضير تورتة بابا نويل للكريسماس بشكل مميز ومذاق رائع

اعمل على صنع الكيكة الاسفنجية لكى استطيع عمل تورتة بابا نويل اتركها تبات في الفرن لكى تكون باردة وجاهزة للعمل بها.

اعمل على استخدام منشار الكيك واذا لم يوجد ممكن استبداله باستخدام سكين.

استخدام منشار الكيك لكى اعمل على تقسيم الكيكة فأنة بيعمل على إخراج اجزاء الكيك بشكل مظبوط .

اهم شي في استخدام منشار الكيك أن اعمل على تثبيته على الرخامة عند التقطيع بحيث لايكون طالع ونازل بل ثابت حتى تحصلي على اجزاء الكيك بشكل مظبوط ومتساوي.

اعمل على تقشير وجه الكيكة لكى تكون جاهزة لتزيين.

اعمل على احضار صينية الكيك واضع بها كيس بلاستيك وانزل بأول قطعة من التروتة.

اعمل على وضع الكريم شانتية في القمع الخاص بية لكى يكون أسهل وابسط في الاستخدام.

يمكن حشوها بقطع فراولة والكريم شانتية ويمكن حشوها بأي شي تفضلينة وتحبينه واذا لم تفضلي حشوها اتركيها سادة واسقيها بالسيرم فقط وذلك على حسب رغبتك واستخدامك.

اعمل على سقى طبقة الكيك بالسيرم ثم اضع الكريم شانتية واعمل على فردها على طبقة الكيك بظهر معلقة حتى تكون طبقة الكيك مغلفة بالكريمة.

اعمل على أن أسقى الطبقة الثانية من تحت وفوق قبل وضع الكريمة.

اعمل على تكملة باقي الطبقات بنفس النظام ثم أتركه لمدة من 2 ساعة إلى 3 ساعات في الثلاجة.

اعمل على اخراجها من الثلاجة بعد مرور 3 ساعات وأتم قلبها على طبق التقديم أو قاعدة التروتة.

اهم شي قبل استخدام الكريم شانتية اعمل على ضربة بالمعلقة جيدا حتى أن كان بداخلة هواء يخرج حيث لا يعمل فقعات على التروتة ويكون جاهز للاستخدام.

اعمل على تغليفها بالكريم شانتية حيث أنة يعمل على تغطيته أي عيوب ظاهرة في التروتة.

أيضا اضع من فوق واعمل على تسويتها بالمعلقة الخاصة بالفرد حيث تتغطى التروتة من فوق ومن الجوانب بالكريم شانتية. تزين تورتة بابا نويل خطوات تحضير تورتة بابا نويل للكريسماس بشكل مميز ومذاق رائع

عملت على تغليفها من الخارج بالكريم شانتية لكى تكون جاهزة لتزيين ووضعتها في الثلاجة حتى تكون ساقعة وجاهزة للعمل عليها.

اعمل على وضع الكريم شانتية من جوانب التروتة لكى تعطيني شكل حلو ومميز.

اعمل على تقسيم الكيكة إلى ثلاث مراحل لكى استطيع اضع ثلاث ألوان الخاص بشكل بابا نويل.

بالنسبة للطاقية الحمراء الخاصة بية بتاخذ ربع الكيكة فقط ابدأ عند ربع الكيكة من اعلى اعمل على رسم خط يحدد القطعة المراد تلوينها بالأحمر لكى يصبح عندي الطاقية الخاصة لبابا نويل.

ابدأ في اسفل الكيكة اعمل على تحديد بالسكين الذقن الخاصة ببابا نويل اعمل على رسم نصف دائرة.

اعمل على ترك منتصف الكيكة ابيض لأنة سيكون وجه بابا نويل بعد ما عملت على تحديد مقدمة الكيكة للطاقية الحمراء والجزء الأسفل وهو عبارة عن نصف دائرة للذقن بابا نويل.

بالنسبة لنصف الدائرة الأسفل اعمل على وضع الكريم شانتية الأبيض بالقمع الخاص بية واعمل على تزويد الكريم شانتية لكى يصبح عندي دقن بيضاء هايشة لبابا نويل.

ابدأ بوضع الكريم شانتية الأحمر لكى أقوم بتحديد الطاقية الحمراء لبابا نويل واضع في اخر الطاقية كورة كريم شانتية ابيض لكى اكمل شكل الطاقية.

ابدأ في المنتصف تحديد وجه بابا نويل لكى اعمل مناخير له احضر فراولة اقطع الجزء المثلث منها لكى يصبح عندي مناخير بابا نويل وممكن بالكريز إذا كان لديك ويمكن وضع كورة حمرا من الكريم شانتية الأحمر وذلك مافعلتة في التروتة.

اعمل تحديد بسيط بالكريم شانتية الأبيض بعد الأحمر لكى اعمل تحديد لوجه.

اعمل على تحديد للحواجب بالخلة بشكل بسيط ثم أقوم برسم الحواجب لبابا نويل بالكريم شانتية الأبيض.

اضع له عينين من حبات الشيكوبون الأسود أو كرسبي أو كور شيكولاتة.

اعمل على احضار جليتر خاص بالطعام واضعة على شكل بابا نويل لكى يعطى له لمعة ومظهر جذاب وشكل جميل رائع.

أخيرا تكوني صنعتي لأسرتك احلي تورتة وذلك باتباع خطوات تحضير تورتة بابا نويل للكريسماس بشكل مميز ومذاق رائع ولذيذ. X إقرأ أيضاً: كيفية عمل اللحمة الباردة (التربيانكو) مع اجمل صوص خطوة بخطوة المقاديرملحوظةكيفية تحضير الكريم شانتيةملحوظةتحضير السيرم لسقى الكيكتجهيز الكيك لتزيينتزين تورتة بابا نويل

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