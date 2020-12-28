أفضل وصفات الشوفان لإنقاص الوزن صحية سريعة ومغذية

يعد الشوفان من أفضل الأكلات التي يمكن تناولها أثناء الدايت ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وطعمه لذيذ ويحتوي علي فوائد متعددة، كما يعتبر وجبة فطار يمكن تحضيرها بأكثر من طريقه لتصبح وجبه متكاملة تحتوي على العديد من القيم الغذائية، يمكن إدخال الشوفان في أكثر من وصفة كما يمكن عمل خبز الشوفان وهو من أكثر وصفات الخبز الصحية ويمكن عمل كيك الشوفان وكوكيز الشوفان ايضا.

طريقة عمل فطار أكواب الشوفان

تعتبر وصفات أكواب الشوفان من الوصفات المميزة في وجبات الإفطار ويمكن تحضيرها قبل النوم ووضعها في الثلاجة ليصبح لديك وجبة فطار جاهزة صباحا، سوف نخبرك ب ٣ وصفات لتحضير أكواب الشوفان وهم:

الوصفة الأولى نقوم بإحضار برطمان مغلق ونضع نصف كوب من الشوفان مع أضافه نصف كوب من اللبن وملعقة من العسل وثمره موز مقطعه إلى دوائر.

الوصفة الثانية نقوم بإحضار برطمان مغلق ونضع نصف كوب من الشوفان مع أضافه نصف كوب من الزبادي وملعقة من العسل مع وضع بذور الشيا يمكن أضافه نوع الفاكهة المفضل لديكم ونضع اللوز المقشر.

الوصفة الثالثة نقوم بإحضار نصف كوب من الشوفان ونضيف ربع كوب لبن وربع كوب زبادي وملعقة من العسل وقطع من التفاح ويمكن رش ملعقة من القرفة.

طريقه تحضير كوكيز الشوفان

يعتبر الشوفان من الوجبات المغذية للأطفال ودائما تحاول الأمهات أن تعطي للأطفال وجبه الشوفان بطرق مختلفة سوف نحضر وصفه كوكيز الشوفان بطريقه سهله وبسيطه.

كوب ونصف من الشوفان .

كوب من السكر البني.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة قرفة.

بيضه .

فانيليا.

ثلث كوب من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ثلث كوب شوكليت شيبس.

المكوناتطريقه تحضير كوكيز الشوفان

لتحضير كوكيز الشوفان نقوم بخلط جميع المكونات الجافة، وهي الشوفان والسكر البني والبيكنج بودر والقرفة مع بعضهم البعض وفي طبق نضع البيضة والزيت وعسل النحل والفانيليا ويفضل الفانيليا السائلة، ونخلطهم جيدا ثم نضع الخليط الجاف على الخليط السائل ونضيف ثلث كوب من شوكليت شيبس ونقلب حتى يتماسك جيدا ثم نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نشكل كوكيز الشوفان بالشكل المفضل لديكم ثم نضعها في فرن ساخن لمده ربع ساعة على درجة حرارة ١٨٠ درجه.