كيف أتخلص من رؤوس الوجه السوداء والبيضاء نهائيًا بمكونات طبيعية من مظبخي

كيف أتخلص من رؤوس الوجه السوداء والبيضاء نهائيًا، عن طريق عمل ماسكات بمكونات طبيعية وآمنة وفعالة في المنزل، دون اللجوء إلى مستحضرات بها مواد كيميائية ضارة بالبشرة، هو هدف تسعى إليه جميع الفتيات، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، وهذا الهدف متوفر في ماسك واحد فقط، هو ماسك الليمون، فتابعي في التالي كيفية تحضيره في المنزل، بأكثر من طريقة مجربة وفعالة، تناسب جميع أنواع البشرة.

بسبب احتواء الماسك على عصير الليمون، الذي يمتزج به فيتامين سي الذي ينظف البشرة، ويزيل منها الشوائب العالقة، وبالتالي له القدرة على قتل البيكتريا من البشرة، ويحافظ على توازنها وتجانسها، كما يحتوي الماسك على صودا الخبز التي تعمل كمقشر جيد للبشرة، بسبب قوامها الحبيبي، حيث تخلص البشرة من الخلايا الميتة، وتقلل من ظهور البثور، فبالتالي تختفي الرؤوس السوداء والبيضاء نهائيًا من الوجه، إضافة إلى تفتيح لون البشرة المصاحب للماسك الفعال، وقدرته على غلق مسام الوجه بطرق طبيعية وآمنة.

احضري ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في كوب فارغ، وستلاحظين فوران المكونان سويًا لكن استمري في التقليب، حتى تحصلي على سائل يميل للون الأصفر الفاتح.

افردي الماسك على المناطق التي تتواجد فيها رؤوس سوداء من وجهك، ورؤوس بيضاء، وخاصة منطقة الأنف، والجبهة، والتي يقال عنه منطقة التي زون.

ضعي الماسك مدة 15 دقيقة فقط، لتجنب التهاب البشرة، ثم قومي بغسل الوجه بماء دافئ، وجففي وجهك وضعي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك.

أحضري ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من العسل العضوي، واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في كوب فارغ.

العسل العضوي من المكونات الفعالة التي تقضي على البكتريا العالقة في الوجه، والمسببة للرؤوس السوداء والبيضاء، كما يعمل على ترطيب البشرة بشكل ملحوظ.

ضعي الماسك على ابشرة مدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بماء دافئ، واستمتعي ببشرة صافية نقية، بملمس ناعم.