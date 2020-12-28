تجربتي في أيقاف تساقط الشعر نهائياً وإعادة كثافته بشكل طبيعي

تجربتي في أيقاف تساقط الشعر هي المحور الأساسي الذي سوف يتناوله المقال المنقول لكم عبر موقع ثقفني، يوجد الكثير من الفتيات تعاني من تساقط الشعر الذي أصبح من المشاكل الشائعة التي يتحدث عنها الكثير من الناس، كما يجب البحث عن علاج لوقف تساقط الشعر عن طريق معرفة تجارب الآخرين من النساء التي مرت بالعديد من التجارب تشرح طريقة العلاج التهائي لتساقط الشعر، لذلك سنقدم لكم اليوم في هذا المقال أهم تجربة للشباب والشابات في منع تساقط الشعر من خلال الوصفات الطبيعية، قامت إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ” تجربتي في أيقاف تساقط الشعر ” والتي لاقت تأييد كبير من المتابعين لما حصلوا عليه من نتائج مذهلة ننقلها لكم بالتفصيل.

تجربتي في أيقاف تساقط الشعر نهائياً

قبل استخدام أي مكونات لإعادة إنتاج بصيلات الشعر بطريقة صحية يجب اتباع نصائح لوقف تساقط الشعر وهي:

عدم أستخدام مشط بلاستيكي واستبداله بمشط خشبي.

أستخدام شامبو طبي بدلاً من الشامبو التجاري الضار بالشعر.

النوم فترة لا تقل عن ثمانية ساعات في اليوم في وقت الليل يساعد على تطويل الشعر بسرعة.

التوقف عن أستخدام مجفف الشعر نهائياً.

عدم أستخدام المنتجات الكيميائية الرخيصة مثل كريم الشعر أو المنتجات الغير أصلية المسببة تلف الشعر.

تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون وجوز الهند من الأطراف وحتى نهاية الجذور لإعادة تكثيف الشعر ولمعانه.

الثوم: تعتبر خلطة الثوم أفضل علاج لتساقط الشعر بسرعة وذلك عن طريق فرم ستة فصوص جيداً وإضافة ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون وخلطهم معاً، قومي بدهن فروة الرأس والشعر من الأطراف حتى نهاية الجذور ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو للقضاء على رائحة الثوم القوية، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع لمدة شهرين على الأقل. ماء البصل: يعد البصل علاج تكثيف الشعر وزيادة طوله، يتم تقطيع البصل بكمية قليلة من الملح الخشن ثم نضغط على قشر البصل حتى يجف تماماً مع إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض إلى عصير البصل، يتم تدليك فروة الرأس على لمدة نصف ساعة بشكل متواصل ثم يوزع الخليط بالتساوي على الشعر كله، قومي بغسل شعرك جيدًا باستخدام خل التفاح لإزالة الرائحة الغريبة الناتجة عن ماء البصل .

‎علاج تساقط الشعر مجرب ومضمون

في حالة إتمام كافة التعليمات والنصائح المذكورة واستخدام الوصفات الطبيعية ستحصلين على نتيجة ممتازة كما حدثت مع الفتاة التي كانت سبب في مساعدة الكثير من الفتيات عن طريق عنوانها تجربتي في أيقاف تساقط الشعر.