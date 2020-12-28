طريقة حفظ تخزين البطاطس  لمدة سنة كاملة من غير ما يتغير لونها

طريقة حفظ وتخزين البطاطس ، تعتبر البطاطس من الأكلات الأساسية التي يجب توافرها في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها نهائياً كما أن لها قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على بوتاسيوم المفيد جداً لصحة الجسم وتحتوي أيضاً على الألياف والكربوهيدرات وكل هذه المواد مفيدة وضرورية لصحة الجسم لذلك سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني كيفية تخزين البطاطس لفترة طويلة .

كيفية تخزين وحفظ البطاطس

وإن من أكثر ما يميز البطاطس سهولها تخزينها وحفظها كما يمكن تحضير أكثر من وصفة وأكله بها والآن سوف نقدم لكم طريقتين لتخزين البطاطس .

أولاً ننظف البطاطس جيداً ونزيل منها البثور التي باللون البني .

بعد أن تقشر البطاطس توضع في ماء وملح حتى لا يتغير لونها .

نغلي مقدار من الماء في وعاء كبير مع ملعقة كبيرة من الملح .

بعد ذلك نضع البطاطس في الماء المغلي وتترك على النار لمدة دقيقتين .

تنشل البطاطس من الماء المغلي وتترك على النار تبرد تماماً حتي يسهل تخزينها ولا تتكسر اثناء التخزين .

. بعد ذلك توضع البطاطس على ورق زبدة حيث لا تكون متلاصقة وتكون بجوار بعضها .

ثم نضع البطاطس في الفريزر لمدة 4 ساعات حتى تتجمد .

ثم نضع البطاطس في أكياس بحيث يكون الكيس مقدار الوجبة .

عند تحمير البطاطس أو استخدامها يجب أن يكون الزيت ساخن جداً ونضع البطاطس مباشرة بعد خروجها من الفريزر حتى تحمر وتقرمش .

طريقة حفظ وتخزين البطاطس في الفريزر

أولاً يجب اختيار البطاطس السليمة التي لا يوجد بها عيوب ، لان البطاطس التي بها عيوب تتلف باقي البطاطس السليمة حتي يصلح تخزينها وحفظها لفترة طويلة .

. نضع البطاطس في كيس من القماش ويكون جيد التهوية .

يجب تجنب وضع البطاطس مع البصل أو الثوم لأنها تنشط تخمير البطاطس كما يجب ان تحفظ في مكان جيد التهوية .

كما يمكن وضع ثمرة من التفاح عند تخزينها لإطالة عمر البطاطس أو تكون بالقرب من تخزين الليمون .

كما يجب أن تحفظ البطاطس في مكان جاف ومظلم حتى لا تصاب البطاطس بالتعفن كما يجب أن لا نغسل البطاطس قبل التخزين .

يجب أن تحفظ البطاطس في مكان بارد وعلى درجة حرارة 45 مْ لأن التبريد لمدة طويلة يعمل على زيادة النشا وتتحول البطاطس إلى بطاطس حلوة ويكون لونها من الداخل غامق وتكون صالحه للطبخ .

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