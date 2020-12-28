أولادك بيحبو البطاطس بتحتارى أزاي تخزينها السنة كلها تعالى أقولك أزاي

طريقة تخزين البطاطس في الفريزر ، من المؤكد أن البطاطس من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها في اى منزل لأنها محببة من الكبير والصغير كما إنها تحتوي على فوائد صحية عديدة ومفيدة لصحة الأطفال ،ومن المعروف أن البطاطس قد تدخل في الكثير من الأكلات مثل حشوها داخل الكريب ، كما يمكن عمل عجينة العشر دقائق ويمكن حشو العجينة بالبطاطس والجنبة الرومي .

ومن المعروف أن البطاطس يوجد منها البطاطس العادية التي يكون لونها أصفر فاتح ويوجد البطاطس الحلوة التي يكون لونها مائل للأحمر أو الأصفر الغامق قليلاً وتوجد بعض السيدات تفضل البطاطس العادية والبعض الآخر يفضل البطاطس الحلوة ولحل هذه المشكلة سوف نوضح لكم كيفية تخزين البطاطس .

طريقة تخزين البطاطس في الفريزر طول السنة كلها

توجد طرق تخزين البطاطس وحفظها في الفريزر ويمكن تحضير كفتة داود باشا ووضع البطاطس بجانبها .

أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار متوسطة ونضه به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتي يغلي .

ثم نضيف إليه 1/4 كوب من الخل ونضع به البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها بالشكل المناسب وغسلها جيداً بالماء .

نترك البطاطس لمدة 7 دقائق في الماء مع التقليب بلطف ثم نرفعها من على النار ونضعها مباشرة في ماء بارد .

وبعد ذلك نخرجها من الماء البارد ونصفيها ونتركها حتي تبرد تماماً ونضعها في أكياس التفريز .

أولا نحضر بطاطس كبيرة أو متوسطة الحجم وليس الصغيرة ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها على حسب ما تفضلي مكعبات أو حلقات أو أصابع .

ثم نقوم بغسلها جيداً بالماء ، ونقوم بوضع وعاء على نار متوسطة ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضع مع الماء ملعقة كبيرة من الملح الأبيض ونتركه حتى يغلي جيداً .

ثم نضع البطاطس في الماء المغلي ونتركها حوالى 5 دقائق ثم نخرجها من الماء ونصفيها ونتركها حتي تبرد تماماً .

بعد أن تبرد البطاطس نضعها في صينية وندخلها الفريزر ونتركها حتى تتجمد تماماً ثم نخرجها ونضعها في أكياس التفريز ، يفضل وضع في كل كيس من أكياس التفريز الكمية المطلوب في المرة الواحد حتى لا نخرج الكيس وندخله مرة أخرى في الفريزر .

يجب إخراج كل الهواء الموجود في كيس التفريز قبل غلقة حتى لا يتكون الثلج داخل الكيس .

عند شراء البطاطس يجب اختيار البطاطس الكبيرة الجيدة التي لا يوجد بها عيوب ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها بالشكل الذي يناسبك ولكن لا تخزن البطاطس ما هي حبات كاملة .

ثم نغسلها بعد تقطيعها جيداً ونصفيها ، ثم نضع مقلاة الزيت على نار متوسطة ونضع بها زيت بكمية كثيرة ونتركه حتى يسخن تماماً .

ثم نضع البطاطس في الزيت ونتركه لمدة 7 دقائق فقط مع التقليب بلطف حتى لا تتعجن البطاطس ، ثم نخرج البطاطس ونضعها على ورق تجفيف للتخلص من الزيت الموجود بها ونتركها حتي تبرد تماماً .

ثم نضعها في أكياس التخزين في الفريزر ولكن يجب أن نتخلص من كل الهواء الموجود داخل الكيس حتى لا يتكون ثلج داخل الكيس ثم غلق الكيس بإحكام .

وعند الاستخدام نسخن الزيت أولاً ثم نخرج كيس البطاطس من الفريزر ونضعه مباشرة في الزيت ، ينصح بوضع الكمية المناسبة في كل كيس على حسب استخدام مرة واحدة حتى لا نخرج الكيس أكثر من مرة من الفريزر كي لا يتغير لون البطاطس .

ونتركها في الزيت حتى تتحمر جيداً ويمكن تناول البطاطس مع الحواوشي .

ولكن ينصح بالتقليل من تناول البطاطس المقلية لأنها تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير وتراكم الدهون .

يجب أولاً التخلص او استخدام البطاطس المقشرة ، لأنها أكثر عرضة للتعفن .

نضع حبات البطاطس في كيس بلاستك جيدا التهوية أو كيس قماش .

يمكن وضع حبة من التفاح في كيس البطاطس لأنها تعطي عمر أطول للبطاطس .

يجب الاحتفاظ بالبطاطس في مكان مظلم وجاف لأن زيادة الرطوبة والإضاءة تزيد من عفونة الخضروات .

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كما ذكرنا ان البطاطس تحتوي على الكثير من المعادن المفيدة لصحة الجسم لذلك يجب حفظها وتخزينها لفترات طويلة لكي تكون متواجدة دائماً في المنزل وسوف نقدم لكم الان فوائدها الصحية وهي :-

لكي تكون متواجدة دائماً في المنزل وسوف نقدم لكم الان فوائدها الصحية وهي :- تحتوي البطاطس على الحديد والفوسفور والكالسيوم المفيد جداً للعظام وبالتالى تعمل على حماية العظام وتقويتها ، كما إنها تحتوي على الحديد والزنك التي لهم دور كبيرجداً في صناعة الكولاجين الذي يحمي صلابة العظام .

حماية القلب لان البطاطس تحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين سي التي يعملان على تعزيز صحة القلب وحماية من الإصابة بالأمراض .

تقليل الاصابة بالسرطان لأنها تحتوي على الفولات التي لها دور كبير في منع الخلايا السرطانية من الانتشار في الجسم

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أهمية تناول البطاطس وفوائدها بالنسبة لصحة الجسم