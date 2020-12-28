افضل النصايح والتعليمات لغسيل الجاكيت الشتوي

الجاكيت من القطع الاساسية في موسم الشتا ومن اكتر القطع المستخدمة تقريبا في ايام البرد ، ولكن عشان تخلي الجاكيت يدوم لفترة اطول ، محتاج للعناية بشكل صحيح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح لغسيل الجاكيت الشتوي في البيت بطريقة صح عشان تحافظي عليه من غير ما تحتاجي توديه لدراي كلين.
نصايح لغسيل الجاكيت الشتوي:
1- قبل الغسيل اقفلي الزراير او السوستة بتاعة الجاكيت ، ولو الجاكيت فيه من جوه بطانة من الفرو الصناعي ، شيليها ان امكن قبل الغسيل ، واقلبي الجاكيت خلي الناحية الداخلية بتاعته من بره.
2- اغسلي الجاكيت بشكل منفصل عن كل قطع الملابس التانية.
3- استخدمي المنظفات السايلة بس لغسيل الاقمشة الرقيقة ، متستخدميش منظف بودر ابدا في غسيل الجاكيت ، لان النوع البودر مش بيتشطف كويس وممكن انه يخلي اجزاء من البطانة تلزق في بعض جوه الجاكيت ، وماتضيفيش كمان اي منعم اقمشة لانه ممكن يسيب بقع.
4- اختاري اخف دورة في الغسالة لغسيل الجاكيت ، واغسليه على درجة حرارة منخفضة ، والافضل انك تغسليه بالمية الباردة ، ولازم تشطفيه من 3 – 4 مرات.
5- لما تيجي تغسلي الجاكيت الشتوي ، الحاجة الاساسية اللي لازم تاخدي بالك منها هو منع البطانة الداخلية من انها تتجعد او تكلكع ، وعشان تتجنبي ان ده يحصل حطي كرات غسيل او كورتين من كرات التنس العادية في الغسالة اثناء غسيل الجاكيت.
6- تجفيف الجاكيت بطريقة صح بعد الغسيل تعتبر مرحلة مهمة في عملية التنضيف ، بمجرد ما تخرجي الجاكيت من الغسالة ، فكي ضغطها وشغليها مرة تانية ، والافضل تجفيف الجاكيت بره في الهوا او في مكان جيد التهوية ، وماتنشفيهوش قريب من اي اجهزة تدفئة.
7- الجاكيت ممكن ياخد اكتر من يوم عشان ينشف تماما ، وتقدري تسرعي من العملية شوية لو هزتيه بشكل دوري من وقت للتاني.
لو مشيتي على كل النصايح اللي قولناها ، الجاكيت الشتوي بتاعك هيفضل زي الجديد بعد الغسيل ، وهيدوم فترة طويلة.
غلطات دايما بنعملهم واحنا بنغسل البنطلون الجينز
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